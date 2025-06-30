戲院結業潮│嘉禾4間戲院離場　疫情以來32間戲院結業轉手│附名單

【結業潮 / 執笠潮】戲院結業潮未止，近日再有戲院落下帷幕，嘉禾院線4間戲院於6月29日前全線結業，當中3間戲院包括奧海城the sky、屯門StagE和嘉禾大埔，將由新營運商承租。嘉禾戲院的禮券、優惠券和電影票在今年8月31日或之前仍將可繼續在這些場地使用。連同上述4間戲院，今年內結業（包括轉手，下同）的戲院已增至9間。

疫情下戲院因防疫措施而需數度停業，再加上近年網上串流影音平台興起，戲院業生意大受影響。據「01研數所」統計，由2020年至今有至少32間戲院結業或停業，當中近兩年情況尤其明顯，包括2024年多達9間戲院結業，而今年前半年已有9間戲院結束，即已追過去年全年數目。



戲院結業潮持續，今年首4個多月已有5間戲院結業或宣布結業，包括北角新光戲院、旺角新寶戲院、嘉禾黃埔、MCL康怡、嘉禾海運戲院、奧海城the sky、屯門StagE、筲箕灣嘉禾銀河廣場及嘉禾大埔。當中位於北角的新光戲院，開業超過50年，是著名的粵劇演出場地，因不獲業主續租而於3月光榮結業。不過戲院已有重開計劃，負責管理新光戲院的李居明及其團隊宣布將租下嘉禾黃埔現址，計劃改建成更合適表演的場地。

北角新光戲院3月3日結業，晚上大批戲迷及市民到來見證，拿着最後一場戲票拍照留紀錄。(梁鵬威攝）

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至於在2024年結業或停業的戲院則包括：嘉禾啟德、銅鑼灣總統戲院、九展星影匯（九展重建）、朗豪坊Cinema City（百老匯接手更名為Gala Cinema）、MCL海怡半島、九龍城廣場影藝戲院、北角匯ACX Cinemas（當時公告稱暫停營運至另行通知）、鑽石山MCL Cinemas Plus+（當時公告稱暫停營業）、嘉禾V Walk（當時官網稱暫停營業）。

疫情以來至少32間戲院結業或停業

事實上，疫情下戲院因防疫措施而需數度停業，再加上近年網上串流影音平台興起，令各大院線生意大受影響。據「01研數所」統計，由2020年至今有至少32間戲院結業或停業。

回顧受疫情影響的2020至2023年，3年間有14間戲院結業，當中最令影迷震撼的要數UA院線全線6間戲院同於2021年3月結業，而當時6間戲院均有其他院線接手。

2021年3月UA戲院全線結業