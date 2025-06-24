58.7%市民認為青年上流機會不足　66%感向上流動機會差過10年前

中大香港亞太研究所調查顯示，有58.7%受訪者認為本港青年社會向上流動機會不足，46.4%人預料未來10年青年向上流機會將變差，更有66.3%人認為上流機會比10年前變差。當被問及自己近年社會流動情況，不足兩成人認為自己過去5年有向上流。



調查於今年5月6日至20日以電話訪問形式進行，成功訪問702名18歲或以上市民。結果顯示，58.7%受訪者認為現時香港青年社會向上流動機會不足夠，對比2024年的53.3%，比例按年上升5.4個百分點，而認為足夠的比例僅9%，對比2024年的10.7%，按年下跌1.7個百分點。

調查中有46.4%受訪者認為本港青年未來10年的社會向上流動機會將會變差，對比2024年的43.3%，比例按年上升3.1個百分點；至於認為將會變好的有19.2%，與去年的19.7%水平相若。

調查中有46.4%受訪者認為本港青年未來10年的社會向上流動機會將會變差。（AI生成圖片）

66%認為現時社會向上流動機會差過10年前

調查亦問及現時青年向上流動機會與十年前的差別，66.3%受訪者表示現時機會較10年前差，相反，僅12.8%人回答情況較10年前好。

有關青年人到內地或外地發展的成功機率方面，有22.4%受訪者認為本港青年往內地發展有較大機會成功，認為港青往外地發展會有較大成功機會的比例則為21%。

不足兩成人認為自己過去5年有向上流

當受訪者被問到自己近年的社會流動經驗時，只有19.7%人感覺自己過去5年有向上流動，比例按年稍升0.2個百分點。

僅有17.7%受訪者預期自己5年後將向上流動的，按年下跌2.5個百分點。而預料自己未來5年會向下流動的受訪者比例，亦由去年24.6%，顯著下跌6.3個百分點至今年的18.3%。（資料圖片）

至於預期自己未來5年的社會流動機會，僅有17.7%受訪者預期自己5年後將向上流動，按年下跌2.5個百分點。不過，預料自己未來5年會向下流動的受訪者比例，亦由去年24.6%，顯著下跌6.3個百分點至今年的18.3%。

調查另外詢問了受訪者哪些變化最能反映社會向上流動，較多人認為是「改善生活質素」，達37.1%，其次是「增加財富及發展事業」（27.3%）、「增長教育知識水平」（22.3%）及「增加對社會影響力」（7%）。