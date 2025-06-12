北上養老│近10萬長者移居廣東10年增4成　跨境長者支援使用率偏低

愈來愈多市民選擇退休後移居廣東省養老，跨境長者福利措施受到關注。立法會新一份《數據透視》指，截至2024年中有9.96萬65歲或以上香港長者定居廣東省，人數10年間增加40.5%。文件回顧不同跨境長者福利服務使用情況，當中廣東院舍照顧服務計劃參與人數最新為417人，而跨境使用醫療券金額僅佔總醫療券申領金額1.2%。此外，供移居廣東省的合資格長者領取高齡津貼及長者生活津貼的廣東計劃參與率僅2%，而福建計劃參與率更只有0.2%。

文件引述意見指，當局可加強宣傳及推出更多支援措施，包括設立諮詢平台及推行專項支援計劃，協助長者在大灣區社區建立社交網絡、加強遙距醫療及跨境救護服務等。



文件指，定居廣東省的香港65歲或以上長者在過去10年間增加40.5%，至2024年中的99,600人的歷史高位，佔本港170萬長者人口約6%。

政府近年推出一系列支援跨境養老措施，以紓緩本港人口老齡化及長者照顧壓力，當中包括廣東院舍計劃，計劃下正輪候本港資助護理服務的長者申請人，可選擇入住廣東省指定的安老院。截至2024年底參與計劃的安老院有11間，分布於深圳、廣州、佛山、中山及肇慶，共提供約1,300個宿位。

2024/25年度，入住上述計劃院舍的香港長者有417人，估算入住率約三成，政府相關開支為3,210萬港元。各城市入住率方面，深圳市計劃宿位入住率達66%最高，而其他城市的宿位入住率則較低，僅介乎3%至17%。為提高計劃參與率，政府將於今年下半年推出試驗計劃，向1,000名選擇入住計劃下院舍的綜援受助人，提供每月5,000港元資助。此外，計劃在今年3月新增4間安老院及擴展至江門市。

政府由2015年10月起將長者醫療券商用範圍擴展至內地指定醫療機構，截至2024年9月共涵蓋8間醫療機構，並將會於今年第4季再擴展至額外12間機構。文件提到，在大灣區使用醫療券的申領金額，已從2015年50萬港元增加約78倍至2024年的3,930萬港元，跨境使用醫療券金額僅佔總申領金額1.2%。

公共福利金方面，當局於2013年10月將高齡津貼及長者生活津貼適用範圍擴大至居於廣東省的本港合資格長者，並於2018年4月進一步擴至福建省。不過，文件指，自廣東計劃推出以來，僅2%公共福利金受助人參與，而福建計劃參與率更只有0.2%。

截至2024年中有9.96萬65歲或以上香港長者定居廣東省，人數10年間增加40.5%。（資料圖片）

文件提及，跨境養老支援措施使用率偏低，引起社會關注，因此有意見認為要加強宣傳及推出更多支援措施，包括設立諮詢平台及推行專項支援計劃，協助長者在大灣區社區建立社交網絡、加強遙距醫療及跨境救護服務等。