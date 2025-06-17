公務員編制19.2萬　人工開支1年$945億　目標至2027年減1萬職位

政府自2021年起凍結公務員編制，現時公務員編制職位數目維持在約19.2萬個。立法會秘書處新一份《數據透視》（下稱「文件」）回顧政府近年人手情況，顯示實際在職公務員人數於4年間累減2.6%至2024年3月的約17.3萬人，而公務員薪酬開支同期則增加8%至945億元。另據政府統計處公布資料，公務員職位空缺率至去年底升至10.2%，職位空缺數目超過1.94萬個。



政府自2021年4月起凍結公務員編制，截至2024年3月公務員編制下職位共192,234個，由2021年4月至2024年3月的3年內職位淨增長控制在0.1%。政府計劃於2025/26及2026/27財政年度每年削減公務員編制2%，目標是在2027年4月前削減1萬個職位。

2024年底公務員職位空缺率10.2%

在職公務員實際人數方面，文件顯示，截至2024年3月有173,110人，即在4年內累計減少4,540人或2.6%。而公務員職位空缺數目近年持續增加，由2018年3月6,570個增加近兩倍至2024年3月19,120個，同期職位空缺率由3.7%升至9.9%。此外，政府統計處資料顯示，公務員職位空缺率至2024年底升至10.2%，空缺職位數目達19,472個。

文件另外整理不同政府部門截至2024年底的職位空缺數目，按空缺率比較，教育局、醫務衞生局、保安局的職位空缺率分別都達10%或以上。

政府自2021年起凍結公務員編制，現時公務員編制職位數目維持在約19.2萬個。（資料圖片）

政府由1999年起推行非公務員合約僱員計劃，在公務員編制外聘請員工。文件顯示，截至2024年中，政府全職非公務員合約僱員有10,267人，較2010年逾1.5萬人減少35%。合約僱員佔整體公務員編制的比例同期亦由8.8%降至5%。

截至2024年中政府共聘用10,267名全職合約僱員

2024年約1萬名全職非公務員合約僱員之中，有27%從事行政支援、計劃統籌、客戶服務和公共關係的人員，人數達2,804人；其次是佔21%的專業、督察及技術支援人員，人數達2,144人。

文件亦提到，政府於2015年推出「退休後服務合約計劃」，以應對公務員團隊內資深及專業員工流失問題。2024年中這些以合約形式重新聘用的退休或準退休員工有4,919人，相當於同期公務員編制的2.6%，相關人數於2016至2024年的8年間增加約9.8倍。