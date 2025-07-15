調查：七成市民感貧富懸殊嚴重　八成指政府應做更多　尤其這方面

中大香港亞太研究所早前進行問卷調查，了解市民對香港貧富懸殊問題看法。結果顯示，七成受訪市民認為香港貧富懸殊問題嚴重，另有八成受訪者認為政府應做更多工作來解決貧富懸殊問題，尤其是教育、醫療及公營房屋方面。



中大香港亞太研究所問卷調查結果顯示，有七成受訪市民認為香港貧富懸殊問題嚴重，另有八成受訪者認為政府應做更多工作來解決貧富懸殊問題。（資料圖片）

調查於2025年5月6至20日以電話訪問方式進行，成功訪問702名18歲或以上人士。結果顯示，70.1%受訪者認為香港現時貧富懸殊情況嚴重，按年上升1.4 個百分點；23.8%表示一半半，按年稍跌0.8個百分點；覺得不嚴重的有4%，按年稍下降0.9個百分點。

43.6%受訪者認為現時貧富懸殊情況比5年前更嚴重

今次調查中有43.6%受訪者認為現時貧富懸殊情況比5年前更嚴重，比例按年上升3.2個百分點；43.4%覺得情況差不多，10.6%認為問題有改善，後兩者分別所佔比例與去年相若。當要估計未來五年貧富懸殊情況會如何變化時，有39.1%受訪者認為情況將會和現時差不多。而估計情況會更嚴重者則佔38.3%，按年升3.7個百分點，另有16.5%受訪者預料情況將有所改善，按年跌4.4個百分點。

調查亦問及受訪者現時的家庭收入狀況，9.9%受訪者表示目前的家庭收入並不足夠應付日常開支，35.5%回答僅僅足夠。至於表示頗足夠或非常足夠的，則分別佔40.9%和12.6%。

至於受訪者認為導致貧窮的主因，是個人因素（例如懶惰、個人能力不足）還是社會因素（例如制度不公平、資源遭壟斷）居多？調查中有33.2%人回答社會因素，較去年下降4.2個百分點，亦較疫情影響期間2022年至2023年時的水平（約四成）明顯下降。而認為是個人因素的有32.2%，按年跌1個百分點，覺得兩者皆是約有31.7%，按年升5.5個百分點。

八成受訪者認為政府應做更多工作來解決貧富懸殊問題

有80.7%受訪者都認為政府應做更多工作來解決問題。當這些受訪者被問到，希望政府在甚麼範疇做更多工作時，較多人回答教育（56%）、醫療（53.5%）及公營房屋（46.2%）。

調查中有80.7%受訪者都認為政府應做更多工作來解決問題。當這些受訪者被問到，希望政府在甚麼範疇做更多工作時，有較多人回答教育、醫療及公營房屋等方面。（資料圖片）

調查亦顯示，51.2%受訪者同意繳交更多稅款幫助貧窮人士，按年下跌1.5個百分點；37.3%表示不同意，較去年上升1.7個百分點。