兩電電費4年間升13%至26%　燃料費趨回落　電費有得減？減幾多？

立法會秘書處新一份《數據透視》（下稱「文件」）回顧本港電力供應及收費情況，提到由於俄烏戰爭影響天然氣等環球商品價格上漲，導致兩間電力公司的燃料調整費於2021至2024年間急增45%至112%。資料顯示，同期中電每度電電費升13.4%，港燈每度電電費升25.8%，不過近年全球燃料價格有所回落，兩電亦逐步調低燃料調整費，即變相「減電費」。



現時市民所繳電費由基本電價及燃料調整費兩部份組成，當中燃料調整費會因應環球商品價格升跌而調整，因此波動會較大。自2022年2月俄烏戰爭爆發後，全球天然氣價格顯著上漲，亦是令到中電和港燈燃料調整費，在2021至2024年間分別急升45%及112%的主要原因之一。

至於基本電價增幅則較為溫和，文件指，2021至2024年間，中電和港燈基本電費升幅分別為3%及10%，導致中電的燃料調整費佔整體電費比例由25%增至31%，而港燈相關比例則由16%升至27%。資料顯示，中電總電費由2021年每度電124.2仙升至2024年140.9仙，升幅13.4%；港燈總電費同期由129.3仙升至162.6仙，升幅25.8%。（註：總電費包括基本電價及燃料調整費，亦稱作「平均淨電價」）

中電2025年每月燃料調整費

（中電網頁）

港燈2025年每月燃料調整費

（港燈中電網頁）

不過，全球燃料價格近期已見回落，翻查兩電公布的電費數據，今年6月中電燃料調整費為每度電43.6仙，較今年1月每度電46.3仙，即下調2.7仙或5.8%。港燈方面，燃料調整費由年初每度電44.1港仙，下調4.4仙或10%至每度電39.7仙。而由於基本電費通常只會在每年年初調整一次，換言之，現時總電費已較年初下調。

文件亦提到，近期燃料調整費急升，亦與能源結構調整有關。由於要在2050年或之前實現碳中和目標，本地供電燃料組合正由煤轉為天然氣，而前者的發電成本僅為後者的一半。現時中電燃料組合中天然氣佔比為52%，港燈為68%。文件指，為節省成本，社會存在倡議，主張從內地輸入更多核能，以穩定本地電價水平。

文件另外回顧兩電於2021至2024年間共錄得38宗停電與電壓驟降事故，其中53%與電力公司設備故障及人為因素有關，包括2022年6月因設備起火而造成嚴重停電事故，導致屯門、元朗及天水圍17.5萬用户受影響，停電長達13小時。

本港用電趨勢方面，文件指，或受益於社會環保意識日漸提高，以及政府採取更多節能措施，本地用電量在過去10年間累計增加5%，增幅較之前10年的12%放緩。