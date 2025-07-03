龍樹諒7.5地震預言倒數│日本機票搜尋插水　1地點航班網絡熱度升

【龍樹諒／預言／我所看見的未來/日本地震／日本地震預言／日本旅遊】日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）在其著作《我所看見的未來》中預言2025年7月5日當地會發生大地震，大大打擊港人遊日意欲，更有航空公司因旅客需求減少而取消部份日本航線暑假航班。Google數據亦顯示，本港網民對「日本機票」的搜尋量較去年明顯減少，與此同時卻有另一個地點的機票搜尋熱度飆升！



書店以7月5日海嘯預言為主題展示相關書籍，並將《我所看見的未來》放在當眼處。（《香港01》攝）

7.5大地震預言倒數 香港地區「龍樹諒」搜尋量上升

龍樹諒被指曾預言日本311大地震，其著作《我所看見的未來（完全版）》中文版於2022年出版，並於2024年起在香港、台灣等地引起廣泛討論。書中有章節預言，2025年7月5日凌晨約4點18分日本南海海槽將會發生大地震，而由於近年地震頻繁，加上多名專家預測未來30年內有高達八成的機率發生「南海海槽大地震」，隨著預言時間逼近，旅客赴日意欲似乎有所減退，有報道指從香港、台灣、韓國等地往返日本的機票預訂量近期明顯下跌。

龍樹諒在漫畫《我所看見的未來》中指出，在2025年7月5日凌晨大約4時18分日本南海海槽將會發生大地震。（網上圖片）

今年「日本機票」搜尋熱度大跌

Google搜尋數據顯示，今年香港地區「日本機票」搜尋量較去年同期顯著減少，僅在部份航空公司推出優惠時（如4月7至13日的第15周），搜尋熱度才回升至去年同期水平。而預言似乎亦影響航空公司暑期部署，香港航空早前表示因應旅客需求減少，取消7月及8月往返香港與鹿兒島及熊本航班服務，往返香港與名古屋的航班班次亦會調整。

「台灣機票」成熱門相關搜尋

「日本機票」相關熱門搜尋字眼中，「日本地震2025」近期登上飆升搜尋首位，「台灣機票」亦有上榜，相信與台灣和日本同是較受港人歡迎的旅遊地點有關。而日本地點如「東京」、「名古屋」、「沖繩」等熱度上升，則估計與航空公司推出優惠機票有關。

「日本機票」、「龍樹諒」搜尋熱度比較