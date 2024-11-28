爆買日本！首3季197萬港人遊日　總消費$258億　人均豪花$X.X萬！

日本是港人熱門旅遊目的地之一，據日本觀光廳統計，今年首3季累計有197.2萬人次港人訪日，於當地總消費額達4,984億日圓，約合為258億港元！其中暑期旺季所在的第3季度，遊日港人錄69.2萬人次，總消費額達1,677億日圓（約88億港元），估算每趟日本旅程人均「豪花」逾1.2萬港元。按日均消費額計，港人遊日每天花費更屬亞洲最高！

至於港人遊日時在購物、餐飲、住宿等方面平均花費多少？相當於一般打工仔人工的多少？各地旅客於日本消費情況又是如何？以下一一話你知！（註：如無注明，文中金額均按100日圓兌5.241港元匯率換算）



根據日本觀光廳《2024年7-9月入境旅客消費動向調査》，按國家或地區排名，今年第3季內地旅客訪日總消費額約271億元（港元，下同），登上「爆買」榜首，而第2至4名分別是台灣（149億元）、韓國（120億元）、美國（98億元）。而港人上季遊日總消費額約88億元，排名第4。

日本觀光廳早前公布，2024年第3季港人遊日總消費額達1,677億日圓（約88億港元），人均每趟旅程花費逾1.2萬港元。（Getty Images）

與2023年同期比較，港人遊日總消費額上升27.2%，而與2019年同期比較，升幅更高達98.8%，即港人於當地總消費已超過疫情前水平一倍（註：當中包括匯率變動影響）。

上季有69.2萬人次港人到訪日本，按此推算人均每趟旅程消費約12,684元，金額接近港人月入中位數21,800元（2023年6至8月數據）的六成，實非小數目。

統計顯示，2024年第3季港人遊日人均每趟旅程花費逾1.2萬元。（Getty Images）

不過香港旅客每趟旅程的人均消費水平，在各地中其實排名中後，僅排在第13名，相信這與港人普遍視日本為中短途旅行目的地，平均行程日數只有7.6天有關。相比之下，歐美地區旅客平均訪日日數大多超過10天，人均旅程消費額亦會較高。

若計算人均每日消費額，港人在當地人均日均花費1,669元，則屬亞洲最高，全球比較也是僅次於人均日花1,720元的意大利旅客。

到底港人的錢是如何花出去的？分析不同消費目的，港人遊日時最大開支是購物和住宿，每趟旅程人均花費分別約4,000元（佔比分別約31%），其他主要開支還包括飲食、交通等，這兩項消費的人均旅程開支均達1,000元以上。