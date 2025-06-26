Skytrax│國泰排名節節上升惟遜新加坡航空　HK Express港航進步快

顧問公司Skytrax公布2025年「全球最佳航空公司排名」，國泰航空重回三甲，排名上升兩名至第3位。至於榜首及第2名則分別由卡塔爾航空、新加坡航空奪得。

國泰旗下的香港快運HK Express排名亦節節上升，由去年第119名躍升至今年第72名，而香港航空也由60名升至56名。



SKYTRAX 2025年全球最佳百大航空公司（前10名）

1. 卡塔爾航空 Qatar Airways

2. 新加坡航空 Singapore Airlines

3. 國泰航空 Cathay Pacific Airways

4. 阿聯酋航空 Emirates

5. 全日本航空 ANA All Nippon Airways

6. 土耳其航空 Turkish Airlines

7. 大韓航空 Korean Air

8. 法國航空 Air France

9. 日本航空 Japan Airlines

10. 海南航空 Hainan Airlines

國泰早年曾奪世一 疫下跌出前10 現重回三甲

回顧歷年排名變化，國泰2014年曾高踞榜首，其後排名反覆下跌，更曾於疫情期間的2022年跌出前10至第16名，及後排名逐步回升至今年的第3名。

Skytrax公布2025年「全球最佳航空公司排名」，國泰航空重回三甲，排名上升兩名至第3位。至於榜首及第2名則分別由卡塔爾航空、新加坡航空奪得。（資料圖片）

國泰另於兩個細項排名中取得第1名，包括「全球最佳經濟艙航空公司」及「全球最佳機上娛樂」，並且在「全球最佳航空公司乘務員」、「全球最清潔航空公司」以及「全球最佳商務艙航空公司」榜單中排名第3。

香港航空於「2025年全球最佳區域性航空公司」中獲得第8名。

香港航空亦於「全球最佳區域性航空公司」中獲得第8名；香港快運則登上全球最佳進步航公司」第3名。