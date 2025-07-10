全港固定攤販牌不足五千　持牌流動小販僅233個　制度過嚴難傳承

夜市和小販市集是本港標誌性旅遊景點之一，不過有意見指現時小販政策過於嚴格，或會壓縮小販生存空間。立法會秘書處早前發布《數據透視》，指在2000年至2024年間，本港固定攤位小販數目累減40%至2024年的4,848個，流動小販數目同期銳減80%至233個，而小販人口更呈現老齡化趨勢。文件引述意見指出現存發牌制度嚴格限制小販牌照繼承和轉讓，因此建議放寬小販牌照地區限制、優先考慮小販助手申請牌照等。



文件回顧，政府由1970年代起停止簽發新小販牌照，並嚴格限制小販牌照的繼承和轉讓，如流動小販牌照不得轉讓，而固定攤位小販牌照僅可傳予直系親屬。自2002年起，政府更鼓勵小販自願交回牌照，因此持牌固定攤位小販以及持牌流照小販數目均持續減少。

2000年至2024年間，本港固定攤位小販數目累減40%至2024年的4,848個，流動小販數目同期銳減80%至233個。（資料圖片）

文件續指，無牌小販數目同樣由2020年大幅減少84%，至2024年的698人（註：為估計數目），反映當局嚴厲執法。2024年有3,312宗無牌小販檢控個案，相當於每名無牌小販在年內平均被檢控約4.5次。

小販人口老齡化 九成流動小販年屆60歲

小販人口老齡化亦是行業的一大挑戰，統計顯示，截至2024年9月底，持牌固定攤位小販中有超過七成人年滿60歲，持牌流動小販中更有近九成人已年滿60歲。

現時固定攤位小販牌照只能傳予直系親屬，增加傳承難度。文件引述意見指，當局可考慮重新簽發已交回或已註銷的小販牌照，並按小販助手的登記年資，優先考慮相關申請。截至2024年底，登記小販助手有達4,796人。（註：持牌小販數目及小販人口數目並非直接對應）

現時全港96%固定攤位小販都集中在港島和九龍區，因此有聲音認為應放寬現時有關簽發新小販牌照限制，特別是對於新界地區的限制，因為該地區人口較多，市場需求亦較大。