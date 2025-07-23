零售銷貨值終止14連跌　惟首5月合計1類高價消費較疫前跌逾四成

市民和旅客消費習慣改變，本港零售業受壓，不過最新零售銷貨數字已止跌回升。統計處公布早前今年5月零售業總銷貨價值臨時估計為313億元，按年上升2.4%，結束14個月跌勢。

首5個月合計零售總銷貨值臨時估計為1551億元，按年下跌4%。與疫情前2018年同期比較，今年首5月零售銷貨值估計較當時少約26%，當中有1類高價消費類別更下跌超過四成。



5月零售銷貨價值指數按年升2.4% 結束14個月跌勢

今年1至4月，每月零售業總銷貨值均錄得按年下跌，跌幅介乎2.3%至13%；按年變動百分比至5月份回升，按年升2.4%，終止連續14個月跌勢。（註：月度數據升跌幅較受季節性因素影響）

今年首5個月合計的零售總銷貨值為1,551億元，較去年同期下跌4%；與疫情前2018年比較，則估計少約26.2%，換言之，首5月零售總銷貨值已回復至疫前74%。

參考2024年數據，全年零售銷貨值為3,768億元，已回復至疫情前約78%。展望今年情況，最新5月數字已止跌回升，政府發言人表示，零售業界正在繼續適應消費模式的改變，而政府積極推動旅遊業及盛事項目，加上本地就業收入上升和內地經濟持續穩步增長，將有助提振消費氣氛及支持消費市道。

比較不同零售商類別，今年首5月零售銷貨值按年跌幅最大的包括有汽車及汽車零件（跌42.7%）、家具及固定裝置（跌19.6%）。而酒類飲品及煙草（升28.9%）、食品、酒類飲品及煙草（升2.6%）、其他消費品（升2.4%）則錄得按年增幅。

比較不同零售商類別，酒類飲品及煙草（升28.9%）、食品、酒類飲品及煙草（升2.6%）、其他消費品（升2.4%）錄得按年增幅。（資料圖片）

至於與疫情之前比較，今年首5個月，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，以及百貨公司兩類零售商的銷貨值均較2018年跌逾四成，跌幅是各類零售商之中最高。而上述兩類零售商的銷貨值分別較疫前減少162.3億元及99.9億元，佔整體零售銷貨值約549億元的減幅接近五成。