核心商區首季吉舖897間　空置率12%創4年半新高　夾公仔舖急擴張

本港店舖結業潮未止，街道上仍有不少吉舖，社會有聲音呼籲業主調整心態，隨行就市減租。美聯工商舖早前發表《2025Q1⾹港主要購物區街舖空置及商戶分佈調查報告》，今年首季4個購物核心區（包括中環、尖沙咀、旺角及銅鑼灣）街舖空置率升至12.1%，創4四年半新高，4區吉舖數目增至897間，更是2020年第3季以來新。

為應對疲弱市況，部份業主採取短租策略，4個核心區內夾公仔店及散貨場數目分別較2024年第3季增加55.6%及23.7%。而租金回落亦吸引一些中外品牌進駐或擴充在港業務，包括茶飲店蜜雪冰城、Uniboba、再睡五分鐘等。



報告指，今年首季4個核心區街舖空置率為12.1%，較2024年第3季微升0.4個百分點，並升至近四年半以來高位，不過升幅比2024年第3季調查時（2.1個百分點）大幅收窄，或顯示市場正逐步消化部分壓力。

比較4個核心區，街舖空置率由高至低排依次為中環（14.8%，207間吉舖）、尖沙咀（13.9%，206間吉舖）、銅鑼灣（13.9%，150間吉舖）、旺角（9.7%，334間吉舖），當中只有尖沙咀的街舖空置率下跌（1.5個百分點），主要由區內食肆及食品商戶數量分別增加8間所帶動。至於其餘3區街舖空置率升幅介乎0.8個百分點至1個百分點。

分析4個核心區中不同行業街舖減少情況，當中飲食業街舖淨跌最多，共減少了29間店舖。報告指出這變化或反映本地居民消費習慣改變，包括更頻繁北上消費、增加在家用和使用外賣平台等。其他數目減幅較顯著的行業還包括為「水電/五金/建材」（減23間）、「衣服/鞋履/皮具」（減17間）、「百貨/超市/雜貨」（減11間）及「家居電器/傢俱/家品」（減9間），錄得收縮的大多為傳統零售業。

夾公仔機、散貨場等短租商戶擴張

報告指出，部分業主為避免物業長期空置，會以「短租」形式將舖位租予商戶，4個核心區中夾公仔店增至42間，散貨場增至47間，增幅百分比分別達55.6%及23.7%。

今年首季4個核心區中夾公仔店增至42間，散貨場增至47間，較2024年第3季增加55.6%。（資料圖片）

報告續指，近年零售舖位租金回落，亦吸引內地以及其他地區或國家的品牌在本港開業或擴張，例如茶飲店品牌蜜雪冰城、Uniboba、再睡五分鐘，⽇本麵包店MOROPAIN，韓式餐廳三⻝、韓鍋酒舍，券商富途證券等。

除了核心區，報告分析元朗及上水兩個民生區吉舖情況，其中元朗區今年首季有246間吉舖，街舖空置率為9.5%，較去年第3季減少0.7個百分點。該區空置率下降主要由於民生消費行業店舖增長，包括增加22間食肆及11間娛樂活動商戶。而上水同期有81間吉舖，空置率為9.5%，較2024年第3季增加0.4個百分點。