23/24年度790公務員要紀律行動　近7年新高　5年逾千人疑濫用病假

社會關注公務員工作表現，立法會秘書處資料研究組新一份《數據透視》（下稱「文件」）資料顯示，2023/24年度有790名公務員須接受紀律行動，創下近7個年度新高。當中約64%涉及輕微不當行為，須接受警告或訓誡；36%涉及嚴重不當行為或刑事罪行，須接受正式紀律行動懲處，包括革職或降級等。

另外，過去5年有1,052名公務員被懷疑濫用病假，文件引述有意見指，現行病假審核機制未必夠嚴謹，建議當局加強識別濫用個案。



立法會秘書處資料研究組發表《數據透視》，簡述公務員工作表現管理概況。（資料圖片）

文件提及，為鼓勵公務員維持良好工作表現，當局自2000年起採用與工作表現掛鈎的增薪點安排，公務員須於年度評核中獲評為滿意才可獲得增薪。

而文件引用意見指，社會對此項措施成效存疑，原因包括有近四成（37%）公務員已到達頂薪點，不論表現如何均不會獲得加薪。此外，按此機制不獲加薪的公務員人數較少，2020至2024年5年間僅有65人，反映評級相對寬鬆。再者，現行公務員薪酬調整並不考慮個別工作表現，按職級以同一幅度調薪，有意見指公務員薪酬結構可加入更多與工作表現掛鈎的元素。

對於工作表現持續不理想的公務員，當局會先安排為期6個月或以上的觀察期，其間若無改善，當局會着令相關人員退休。文件所載列數據顯示，2020年4月至2024年12月期間，合共有21名公務員因工作表現持續欠佳而觸發相關機制，當中4名員工最終辭職，另有3名員工被着令退休。

若公務員做出不當行為或違法，則需要接受紀律行動。文件顯示，2023/24年度有790名公務員須接受紀律行動，創近7個年度新高，人數佔整體公務員0.5%。當中約64%個案涉及偶爾遲到等輕微不當行為，須接受簡易紀律行動懲處，包括警告或訓誡。另有36%個案涉及嚴重不當行為如濫用職權，或干犯刑事罪行，須接受正式紀律行動懲處。

文件顯示，2021/22至2023/24年度期間，有736名公務員須接受紀律聆訊，當中15%人被革職，7%被迫令退休及1%被降級等。

過去5年1,052名公務員被懷疑濫用病假

社會關注部份公務員涉嫌濫用病假事件，統計顯示過去5年有1,052名公務員被懷疑濫用病假，每年平均210人。文件引述有觀點指出，現時病假審核機制未必夠嚴謹，建議當局加強識別濫用個案，如留意病假出現特定模式等。