返工時段黃雨紅雨黑雨出齊　邊區最大雨？1區曾錄逾百毫米雨量！

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】天有不測之風雲，上班時段遇上暴雨令打工仔十分狼狽。天文台於今晨（28日）8時05分發出黃色暴雨警告信號（黃雨警告），到8時40分改發紅色暴雨警告信號（紅雨警告），到9時10分改發黑色暴雨警告信號（黑雨警告）。至早上11時05分，天文台改發紅色暴雨警告信號。

天文台發出黑色暴雨警告，表示本港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，且雨勢可能持續，到底18區之中哪區最大雨？天文台紀錄顯示，今早8時至9時，有5區雨量達「黑雨級」，即睇你所在地區雨量情況。

（註：文中統計截至7月29日上午10時）



天文台於今晨（28日）8時05分發出黃色暴雨警告信號（黃雨警告），到8時40分改發紅色暴雨警告信號（紅雨警告），到9時10分改發黑色暴雨警告信號（黑雨警告）。至早上11時05分，天文台改發紅色暴雨警告信號。（夏家朗攝/資料圖片）

天文台早上10時50分發出特別天氣提示，指受廣闊低壓槽的強雷雨區影響，東區及南區的雨勢特別大，已錄得每小時雨量超過100毫米的大暴雨。市民請高度戒備，採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。

而根據天文台18區分區每小時雨量紀錄顯示，上午9時離島區最高雨量曾達116毫米，同一時段南區和東區亦分別錄得94毫米、74毫米的最高雨量。而於上午10時，東區和南區分別錄得99毫米、94毫米的高雨量，灣仔亦同時段最高雨量亦達72毫米。

（註：天文台在決定是否發出暴雨警告時，會考慮本港是否有廣泛地區已錄得或預料會有每小時指定雨量大雨，因此即使有個別地區錄得雨量超過指定水平，並不代表會發出相關暴雨警告信號）

