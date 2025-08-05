黑雨邊區最大雨？2區每小時雨量破百毫米　1區「黑雨」雨量3小時

【天氣／明天的天氣／hko／天文台／暴雨警告／黑雨要上班嗎】踏入8月本港繼續暴雨連場，天文台昨日（8月4日，星期一）已「超前預警」表示今日（8月5日，星期二）天氣仍然不穩定，間中有大驟雨及狂風雷暴，初時部份地區雨勢可能「特別大」。

天文台由昨晚9時45分起發出黃色暴雨警告（黃雨警告），昨晚10時55分改發紅色暴雨警告（紅雨警告），其後暴雨警告持續「轉色」，並於昨晚11時45分及今早5時50分兩次發出黑色暴雨警告訊號（黑雨警告）。香港天文台最新於周二（8月5日）上午10時30分宣布黑雨會至少維持至下午3時。

到底18區之中哪區最大雨？比較各區每小時雨量，暴雨期間新界有2區每小時最高雨量曾突破100毫米，更有1區每小時最高雨量連續3小時達到「黑雨級」！

（註：文中統計截至8月5日上午9時）



天文台表示，活躍西南季候風及高空擾動正為華南沿岸及南海北部帶來大驟雨及狂風雷暴。截至正午12時，本港今日普遍錄得超過100毫米雨量，而港島、九龍及西貢區的雨量更超過300毫米。（註：為今日累計雨量，下文數據比較各區每小時最高雨量）

香港天文台星期二（8月5日）清晨5時50分改發黑色暴雨警告，最新於上午10時30分宣布黑雨會至少維持至下午3時。（夏家朗攝/資料圖片）

根據雨量紀錄，今早5時大埔區和北區的每小時最高雨量數據均突破100毫米，分別為107毫米及101毫米。同一時段荃灣區亦錄得85毫米最高雨量，達到「黑雨級」（70毫米）。

紀錄亦顯示，大埔區由今早3時至6時，每小時最高雨量超過70毫米，即該區連續3個小時的每小時最高雨量都達「黑雨級」。

（註：天文台在決定是否發出暴雨警告時，會考慮本港是否有廣泛地區已錄得或預料會有每小時指定雨量大雨，因此即使有個別地區錄得雨量超過指定水平，並不代表會發出相關暴雨警告信號）

