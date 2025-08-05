黑雨至少到5pm　歷時逾11小時第2長　這次500年1遇黑雨掛足16小時

7至8月暴雨連場，香港天文台星期二（8月5日）清晨5時50分發出黑色暴雨警告，其後再預告黑雨會至少維持至下午5時，即黑雨警告預計至少持續逾11小時。翻查紀錄，今次黑雨已可登上黑雨警告最長持續時間的第2位，不過與首位的16小時35分鐘仍差距甚遠。

而該次持續逾16小時的黑雨於近年發生，因其雨量之多、影響之廣，而被稱為「世紀黑雨」、「500年一遇暴雨」，相信不少市民都對該次大暴雨記憶猶新。（註：文中統計更新至8月5日下午2時）



歷來持續時間最長的黑雨發生於2023年9月，該場暴雨於當年9月7日晚間開始影響本港，天文台發出了有史以來歷時最長的黑色暴雨警告信號，共維持16小時35分鐘，直至翌日下午才解除。

根據天文台資料，天文台總部在當年9月7日晚上11時至午夜12時的1小時內錄得高達158.1毫米雨量，打破僅維持了15年的舊紀錄。9月7日至8日期間，本港多處地區錄得超過400毫米雨量，而港島東區及南區錄得的雨量更超過800毫米，全港有大量山泥傾瀉報告及60宗水浸報告，部份地方一度停電、停水。暴雨期間，至少有兩人死亡，逾140人受傷。

2023年9月7至8日世紀暴雨下本港各區災情，多區水浸成「澤國」▼▼▼

而今次黑雨警告由今早5時50分發出，天文台預告黑雨會至少維持至下午5時，即至少持續逾11時。

2025年8月5日黑雨市面情況▼▼▼