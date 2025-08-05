黑雨｜港鐵車廂現「瀑布」！影片瘋傳震撼全網　乘客舉動反成焦點

【天文台／HKO／黑雨／天氣消息】黑色暴雨警告下室內亦未邊能夠「避禍」。本港網絡瘋傳影片，見到大暴雨下港鐵車廂亦未能倖免，大規模滴水猶如「瀑布」，上載影片的乘客感嘆「本身落大雨已經濕晒㗎啦，點知坐完一陣，仲濕」。畫面震驚網民，憂慮會否漏電、觸電，亦有網民佩服乘客沒受影響；也有網民認為毋須大驚小怪，「日日咁下雨，有咩岀奇？」。



黑色暴雨警告下港鐵車廂出現滴水。（Threads@qw._.524._）

黑色暴雨警告信號會至少維持至下午3時。天文台表示，與活躍西南季候風及高空擾動相關的強雷雨區持續影響本港及珠江口一帶，市民請繼續在安全地方暫避，直至大雨過去。

港鐵車廂滴水如「瀑布」：坐完仲濕

大暴雨下港鐵車廂亦「中招」。有多名乘客於社交平台Threads發布影片，指多個港鐵車廂內出現大規模滴水，感嘆「本身落大雨已經濕晒㗎啦，點知坐完一陣，仲濕」、「乜地鐵都有得睇瀑布」。

多個港鐵車廂內出現大規模滴水。（Threads@qw._.524._）

多個港鐵車廂內出現大規模滴水。（Threads@qw._.524._）

多個港鐵車廂內出現大規模滴水。（Threads@hl._w._）

多個港鐵車廂內出現大規模滴水。（Threads@hl._w._）

從影片見到，不論是新型車型及舊有車型，都出現大規模滴水，頻密如下雨，地面顯現積水。車廂內有不少乘客，但似乎未有受到影響，繼續淡定做自己事情。

網民關注乘客反應

港鐵車廂「瀑布」畫面震撼網民，有人憂慮會否漏電、觸電，亦有網民佩服乘客沒受影響。但也有網民認為毋須大驚小怪，「日日咁下雨，有咩岀奇？」、「你坐東涌線？如果係嘅話，咁咪正常現象，因為東涌線啲列車不嬲一大雨就會漏水」。