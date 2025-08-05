極端暴雨變多？今年暫錄13次紅雨4次黑雨　雨季未完已破歷年紀錄

【天氣／明天的天氣／hko／天文台／暴雨警告／黑雨要上班嗎】本港周一（8月4日）續受暴雨影響，截至周二（8月5日）中午，天文台已5度發出黃色暴雨警告信號（黃雨警告）、4次紅色暴雨警告信號（紅雨警告），以及2次黑色暴雨警告信號（黑雨警告）。

截至8月5日，今年紅雨、黑雨次數已經破紀錄，分別有13次紅雨及4次黑雨，拋離2006年11次紅雨及3次黑雨紀錄，以下即看歷年暴雨警告次數回顧。



單計黑雨警告，發出次數最多年的份包括2025年，至8月初已有至少4次，其次是2006年及2000年，分別都有3次。而紅雨警告方面，發出次數最多年的份包括2025年（至少13次）、其次是2020年及2006年，分別達11次。

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2025年8月5日黑雨市面情況▼▼▼

若按暴雨事件作單位計算，今年已經暫時錄得3次需要發出黑雨警告的暴雨事件，平2000年及2006年紀錄。紅雨方面，今年暫已錄得8次需要發出紅雨警告的暴雨事件，暫時較2020年及2001年分別達9次的紀錄少1次，不過雨季至少持續至9月，暴雨警告信號數目仍有可能增加。（註：暴雨事件計算方法為，暴雨警告發出至取消計計作1次暴雨事件，不計算改發）

本港暴雨事件頻率是否增加尚待進一步研究分析。而天文台前助理台長梁榮武接受電視台訪問時表示，香港下大雨機會比以前多，主要由於全球暖化以及氣候變化，並指出如果空氣中的二氧化碳不斷增加，直到世紀末，大雨次數有機會比早前多10%甚至以上。