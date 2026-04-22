2026銀行出糧戶口優惠比併│港幣2000現金獎賞 無薪金門檻額外任務

不少銀行都會為打工仔提供出糧戶口優惠，例如利息會較一般活期存款高，更有些銀行會提供現金回贈、里數回贈等迎新獎賞，讓打工仔儲錢之餘也可賺取額外「收入」。本文比較部份銀行（包括滙豐、中銀、恒生、渣打、星展、大新）出糧戶口最新優惠及獎賞詳情，即看哪間更適合你！

註：僅列出部份銀行的部份開戶優惠，一切資料以銀行最新公布為準。



2026銀行出糧戶口優惠詳情及要求（部份）：

恒生銀行出糧戶口優惠

打工仔可以透過銀行出糧戶口優惠幫自己加大份糧，但不少銀行會要求客戶每月薪金達到一定門檻，甚至要完成額外任務才能解鎖優惠，所以選擇時要多加留意。

恒生的出糧戶口優惠，不設任何薪金門檻或額外任務，簡單直接。由即日起至2026年6月30日，恒生Preferred Banking（優進理財）客戶只需經恒生Mobile App登記優惠，並於2026年7月31日或之前轉用恒生PayDay⁺出糧，即可分2個階段獲得合共港幣2,000現金獎賞，出糧同時輕鬆賺獎賞！

另外，全新客戶透過恒生Mobile App開Preferred Banking戶口，存入新資金並維持指定「全面理財總值」增長，更可享高達港幣3,700現金獎賞，儲錢同時輕鬆賺錢！

用手機開Preferred Banking，迎新獎賞總值高達港幣9,100。了解詳情：https://bit.ly/3OCCKum。優惠受條款及細則約束。

滙豐銀行出糧戶口要求

由2026年4月1日起至2026年5月31日，該行全新自動轉賬出糧客戶經Reward+登記「自動轉賬出糧客戶專享優惠」，賺取高達港幣1,500「獎賞錢」。

中銀出糧戶口要求（中銀薪星級）

由2026年4月1日至2026年6月30日，符合該行出糧戶口要求（包括每月自動轉賬薪金至少1萬港元等）並完成指定任務，可享指定獎賞及優惠，包括港幣688手機出糧賞免找數簽賬額及其他獎賞：

渣打出糧戶口要求（渣打Bonus Saver）

由2026年4月1日至6月30日，全新出糧客戶開立出糧戶口及月薪達港幣20,000或以上，可享指定獎賞及優惠，預計首年獎賞：

於2026年4月1日起至2026年6月30日，全新出糧戶口客戶存入指定月薪金額可獲額外現金回贈高達港幣1,000。

星展銀行出糧戶口要求

全新出糧客戶​於推廣期内於其指定港元往來及儲蓄出糧戶口收到港幣10,000或以上合資格出糧新資金，可享高達港幣1,000獎賞及豁免服務月費。

大新銀行出糧戶口要求

全新出糧服務客戶選用出糧服務及進行指定銀行服務，可享額外活期存款年利率至2026年9月30日。（每月可獲之額外利息上限為港幣6,000）：

全新出糧服務客戶完成指定銀行交易，另可獲總值高達港幣500銀行服務獎賞。