2026銀行出糧戶口優惠比併│港幣2000現金獎賞 無薪金門檻額外任務
不少銀行都會為打工仔提供出糧戶口優惠，例如利息會較一般活期存款高，更有些銀行會提供現金回贈、里數回贈等迎新獎賞，讓打工仔儲錢之餘也可賺取額外「收入」。本文比較部份銀行（包括滙豐、中銀、恒生、渣打、星展、大新）出糧戶口最新優惠及獎賞詳情，即看哪間更適合你！
註：僅列出部份銀行的部份開戶優惠，一切資料以銀行最新公布為準。
2026銀行出糧戶口優惠詳情及要求（部份）：
恒生銀行出糧戶口優惠
打工仔可以透過銀行出糧戶口優惠幫自己加大份糧，但不少銀行會要求客戶每月薪金達到一定門檻，甚至要完成額外任務才能解鎖優惠，所以選擇時要多加留意。
恒生的出糧戶口優惠，不設任何薪金門檻或額外任務，簡單直接。由即日起至2026年6月30日，恒生Preferred Banking（優進理財）客戶只需經恒生Mobile App登記優惠，並於2026年7月31日或之前轉用恒生PayDay⁺出糧，即可分2個階段獲得合共港幣2,000現金獎賞，出糧同時輕鬆賺獎賞！
另外，全新客戶透過恒生Mobile App開Preferred Banking戶口，存入新資金並維持指定「全面理財總值」增長，更可享高達港幣3,700現金獎賞，儲錢同時輕鬆賺錢！
用手機開Preferred Banking，迎新獎賞總值高達港幣9,100。了解詳情：https://bit.ly/3OCCKum。優惠受條款及細則約束。
滙豐銀行出糧戶口要求
由2026年4月1日起至2026年5月31日，該行全新自動轉賬出糧客戶經Reward+登記「自動轉賬出糧客戶專享優惠」，賺取高達港幣1,500「獎賞錢」。
中銀出糧戶口要求（中銀薪星級）
由2026年4月1日至2026年6月30日，符合該行出糧戶口要求（包括每月自動轉賬薪金至少1萬港元等）並完成指定任務，可享指定獎賞及優惠，包括港幣688手機出糧賞免找數簽賬額及其他獎賞：
渣打出糧戶口要求（渣打Bonus Saver）
由2026年4月1日至6月30日，全新出糧客戶開立出糧戶口及月薪達港幣20,000或以上，可享指定獎賞及優惠，預計首年獎賞：
於2026年4月1日起至2026年6月30日，全新出糧戶口客戶存入指定月薪金額可獲額外現金回贈高達港幣1,000。
星展銀行出糧戶口要求
全新出糧客戶於推廣期内於其指定港元往來及儲蓄出糧戶口收到港幣10,000或以上合資格出糧新資金，可享高達港幣1,000獎賞及豁免服務月費。
大新銀行出糧戶口要求
全新出糧服務客戶選用出糧服務及進行指定銀行服務，可享額外活期存款年利率至2026年9月30日。（每月可獲之額外利息上限為港幣6,000）：
全新出糧服務客戶完成指定銀行交易，另可獲總值高達港幣500銀行服務獎賞。