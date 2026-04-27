港元定存利率比較2026｜港元新資金定存年利率可高達10厘！

2026定期存款│定期存款穩健保值，是不少穩陣派投資者的避險首選，到底香港哪間銀行定存利息最高呢？現時不少銀行仍有推出高息定存優惠，例如會按不同存款金額、存款期、客戶組別等，提供額外利息吸引存戶，到底怎樣選擇才能「財息兼收」呢？本文整理全港逾20間銀行的港元定期存款利率和最新優惠，以及開立戶口方法、存款門檻等資訊，助你了解哪間銀行定存最高息，找出最適合自己的定存方案。（以下資訊更新至2026年4月27日）



香港哪間銀行定期存款利息高？

現時港元定存年利率普遍低於3厘，不少收息一族都希望追求高息定存機會。恒生銀行最近推出「10%港元新資金定存年利率大抽獎」，現時在恒生開立或提升至Preferred Banking（優進理財）戶口，再完成任務即有機會贏得10%定存年利率，完成任務越多，抽獎機會越多！

恒生Preferred Banking開戶+完成任務有機會贏取10%港元定存年利率

由即日起至2026年6月30日，客戶新開立或提升戶口至恒生Preferred Banking，並在開立或提升戶口當日至2026年7月31日期間，透過網上理財以港幣10,000或以上開立2個月新資金定存兼完成指定項目，即可獲得抽獎機會，將有關定存（上限為港幣100,000）的總年利率提升至10%！

用手機開Preferred Banking，迎新獎賞總值高達$9,100。了解詳情： https://bit.ly/4cAH9FZ。優惠受條款及細則約束。

富邦銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

1.手機應用程式開立定期存款

以富邦銀行Fubon+手機應用程式開立指定定期存款，不論新舊資金，均可享指定優惠年利率高達2.5厘。

港元定期存款優惠（起存金額為1萬港元或以上）：

富邦銀行港元定期存款優惠 存款期/存款金額 $1萬至$5萬以下 $5萬至$20萬以下 $20萬至$50萬以下 $50萬或以上 一個月 0.27% 0.27% 0.85% 2.05% 兩個月 0.27% 0.27% 0.95% 2.15% 三個月 0.27% 0.27% 1.25% 2.45% 四個月 0.27% 0.27% 1.25% 2.45% 六個月 0.27% 0.30% 1.25% 2.45% 十二個月 0.4% 0.50% 1.30% 2.50% 註：利率僅供參考，一切資訊以銀行公布為準。

2.個人銀行客戶經分行開立定期存款

存款金額港元1,000,000或以上 存款期 港元年利率 一個月 1.75% 兩個月 1.85% 三個月 2.15% 四個月 2.15% 六個月 2.15% 十二個月 2.20% 註：利率僅供參考，一切資訊以銀行公布為準。

工銀亞洲港元定期存款利率/存款期/最低金額

工銀亞洲全新資金定期存款優惠

工銀亞洲客戶於推廣期內須開立／持有賬戶，以合資格全新資金到分行開立98天／188天定期存款，可享以下特惠年利率：

推廣期：2026年4月24日至30日（包括首尾兩天）

工銀亞洲全新資金定期存款優惠 類別 存款金額 98天 188天 工銀財富客戶 港幣3,000,000元或以上 2.48% 2.48% 工銀財富／理財金客戶 港幣800,000元或以上 2.43% 2.43% 零售銀行個人客戶 港幣50,000元或以上 2.38% 2.38%

工銀亞洲定期存款優惠

透過工銀亞洲網上銀行或手機銀行開立1個月／2個月／3個月／6個月／12個月港幣定期存款，按不同存款期及存款金額，可享特惠年利率優惠如下：

工銀財富／理財金客戶港元存款優惠 存款期 5萬至80萬以下 80萬或以上 300萬或以上* 1個月 1.40% 1.50% 1.60% 2個月 1.80% 1.90% 2.00% 3個月 2.20% 2.30% 2.35% 6個月 2.15% 2.25% 2.30% 12個月 2.1% 2.20% 2.25%

e時代／綜合客戶存5萬以上： 定期存款金額 5萬或以上 1個月 1.40% 2個月 1.80% 3個月 2.20% 6個月 2.15% 12個月 2.10%

滙豐銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

滙豐另外亦提供3個月及6個月新資金港元定存優惠，最低存款金額為10,000港元。

新資金港元定期存款優惠利率：

中銀港元定期存款利率/存款期/最低金額

中銀5厘港元定存

中銀「綜合理財服務」個人銀行客戶透過兌換現有外幣資金開立等值港幣5萬元或以上的7天或1個月「特優港元定期存款(以外幣兌換)」，可享特優年利率如下：

個人銀行客戶經網上銀行或手機銀行以「合資格新資金結餘」1萬港元或以上開立3個月或6個月「新資金特優定期存款」，可享特優年利率如下：

恒生銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

恒生銀行同樣提供3個月及6個月港元定存優惠，最低存款金額為10,000港元新資金。

新資金港元定期存款優惠利率（經網上理財開立）：

渣打銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

由即日起至2026年4月30日（註：僅供參考），透過渣打SC Mobile App或網上理財，以新資金開立定期存款，可享特惠定期存款年利率，起存金額為1萬港元，存款期包括3個月、6個月、12個月。

港元定期存款特惠年利率（起存金額為新資金1萬港元或以上）：

南洋商業銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

南洋商業銀行提供不同定存優惠，其中「智優息」新資金定存產品提供1個月至12個月定期存款，按不同起存金額及存款期可享不同年利率，以該行網站列出的推廣優惠為例，定存年利率可高達2.45厘：

港元定期存款優惠（起存金額為10萬港元或以上）：

上海商業銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

推廣期內透過上海商業銀行個人網上銀行或流動銀行辦理港元定期存款，可享定期存款年利率優惠。

個人網上銀行 / 流動銀行定期存款年利率優惠：

星展銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

於網上以新資開立星展銀行定期存款可享高達2.1厘優惠年利率，優惠定存起存金額5萬港元。

網上定存優惠年利率（起存金額為新資金5萬元或以上）：

星展銀行港元定期存款利率(新資金5萬元或以上) 存款期 一般星展客戶 星展豐盛理財及私人客戶 1個月 1.40% 1.40% 2個月 1.50% 1.50% 3個月 2.10% 2.10% 4個月 2.00% 2.00% 6個月 2.00% 2.00% 9個月 2.00% 2.00% 12個月 2.00% 2.00%

東亞銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

透過網上銀行或手機銀行，於服務時間內以指定金額的「合資格新資金結餘」或現有資金新設立定期存款，可根據定期存款戶口類別享有東亞銀行港元定期存款特惠年利率：

交通銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

交通銀行亦提供不同定存優惠其中「每日特息網定期存款」港元定存利率可達2.3厘：

交通銀行港元定期存款利率

大眾銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

大眾銀行提供1天至12個月港元定期存款，按不同存款額、存款期提供不同年利率，最高可達2.3厘。

港元定期存款年利率：

存款期 港元 (< $100,000) 港元 (>= $100,000) 港元 (>= $500,000) 1天 0.50% 0.50% 0.50% 1星期 0.50% 0.50% 0.50% 2星期 0.70% 0.70% 0.70% 1個月 1.70% 1.75% 1.80% 2個月 1.80% 1.85% 1.90% 3個月 2.00% 2.05% 2.10% 6個月 2.05% 2.10% 2.15% 12個月 2.00% 2.25% 2.30%

招商永隆港元定期存款利率/存款期/最低金額

招商永隆提供1星期至24個月定期存款，按不同存款金額及存款期有不同利率：

招商永隆港元定期存款利率

建設銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

建設銀行新資金定期存款推廣，客戶以合資格新資金開立100萬港元以上定期存款，可享特惠年利率。

創興銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

創興銀行提供1天至24個月定期存款，合資格的港幣定期存款由$5000起，按不同存款期及存款金額有不同利率：

港元定期存款優惠（起存金額為$5000港元或以上）：

創興銀行港元定期存款利率

多間虛擬銀行推出高息定存優惠



PAObank港元定期存款利率/存款期/最低金額

PAObank提供低門檻可開立的定期存款，隨時隨地開立1至12個月存款期定存，年利率可達2.5厘。

PAObank港元定期存款年利率：

象象銀行(天星銀行)港元定期存款利率/存款期/最低金額

虛擬銀行象象銀行港元定期存款起存金額1,000元，存款期由1星期至12個月不等，年利率高達2.65厘。

港元定期存款年利率：

WeLab Bank港元定期存款利率/存款期/最低金額

同樣是虛擬銀行的WeLab Bank港元定期存款起存金額低至10港元，存款期選擇由1個月至24個月不等，年利率高達2.45厘。

港元定期存款年利率：

富融銀行Fusion Bank港元定期存款利率/存款期/最低金額

富融銀行定存可自由選擇1星期至12個月存款期。

港元定期存款年利率：

Mox Bank港元定期存款利率/存款期/最低金額

以新資金在Mox Bank開立定期存款，可享特惠存款年利率高達2.5厘，起存金額低至1港元，可選擇存款期由3個月至48個月不等。

港元定期存款特惠年利率：

螞蟻銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

螞蟻銀行提供1個月至12個月港元定期存款，並會按新資金、大額定存提供額外年利率。

螞蟻銀行港元定存年利率：

Livi Bank港元定期存款利率/存款期/最低金額

Livi Bank提供7天至12個月港元定期存款，起存金額低至500港元。

港元定期存款年利率：

ZA Bank港元定期存款利率/存款期/最低金額

ZA Bank提供7天至12個月存款期定期存款，開立門檻低至1港元。

港元定期存款年利率：