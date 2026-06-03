AI搶飯碗？22%企業料減人手　創新技術都重災？銷售/PM工種最安全

AI人工智能進一步影響本地就業市場，勞工及福利局局長孫玉菡日前於立法會上表示，大學畢業生全職職位空缺，於2022至2025年間由約8萬個跌至3.1萬個，當中容易被AI取代的編程、行政初級職位跌幅更接近80%至90%。當局正分析AI對本港整體勞工市場的影響，結果將納入人力推算中期更新，預計於第4季公布。

畢馬威早前發表《2026香港就業市場展望》，當中亦指出本地企業採用AI的比例升至接近七成，更有24%企業已於各領域廣泛應用AI。調查顯示有22%受訪者均預期所在企業的員工人數今年內將有所縮減，當中首席級管理人員受訪者持此看法的比例更高達29%，比例較去年上升逾倍，以下即看AI浪潮下哪些行業是重災區、企業會優先招聘哪些職位。



調查於今年1月進行，共訪問281名企業高管及專業人士（當中41%任職管理層），以了解本港就業市場趨勢。在AI應用方面，今年調查中有67%受訪者表示其所在企業正採用AI，較去年的53%增加14個百分點，更有24%受訪者表示企業已在各個領域廣泛應用AI，比例按年增加兩倍。今年有47%受訪者認為掌握並應用AI是職場核心要素，比例較去年（20%）增加逾倍。

22%受訪者預計所在企業員工人數今年將減少

報告指，在經濟不確定性、成本壓力、自動化和重組影響下，僱主對人手招聘持謹慎態度。22%受訪者預計所在企業今年員工人數將減少，僅19%預計員工人數將增加。首席級受訪者預計企業人手會減少的比例更高達29%。

2026年減人手重災行業：工業、創新與技術、專業服務

比較不同行業，縮減人手的重災行業包括工業、創新與技術，以及專業服務業，上述行業的受訪者中，預期員工人數會減少的比例較高，分別都過25%。報告提到，創新技術行業機構正有選擇地擴充人工智能、雲端工程、網絡安全、產品開發等專業團隊，同時通過自動化和流程簡化，精簡或整合規模較大的傳統IT團隊。

AI浪潮下最安全工種：銷售、項目經理

AI浪潮等影響下，哪一類人材更搶手？報告指出，有計劃增加人手的受訪者，大多表示會優先招聘銷售和創收職位，這反映企業現時更側重推動收入增長和市場擴張。同時，業務營運類工種如項目經理、營運分析師等人材會更受青睞，以助企業管理複雜的AI驅動業務流程。

報告指，業務營運類工種如項目經理、營運分析師等人材會更受青睞，以助企業管理複雜的AI驅動業務流程。（《IT狗2.0》劇照）

至於預期會減少員工人數的受訪者大多來自營運和支援部門，如財務、會計、人力資源等職位，主要由於他們所在企業正進行自動化轉型或加強成本控制。

63%受訪者獲加薪

報告亦分析本港薪酬趨勢，63%沒有轉職的受訪者表示在2025年獲加薪，與2024年水平（62%）相約，約一半受訪者表示加薪幅度為5%或以下。

2026年薪酬展望方面，74%受訪者預期自己人工不變或增長最多5%，24%預計人工加幅超過5%，另有2%預計會減薪。