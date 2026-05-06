大學生起薪點2026│42%大學生期望月薪超2.5萬 62%自信3個月搵到工

求職招聘平台Jobsdb by SEEK早前發表《大學生求職意向調查》報告，顯示有逾四成受訪大學生都期望月薪可超過2.5萬元。調查亦發現，本港準大學畢業生普遍對求職前景感樂觀，逾六成受訪者表示有信心在開始求職後3個月內找到全職工作。



問卷調查由平台委託獨立調查機構以網上問卷形式進行，成功訪問507名今年或明年畢業的本港大學生，以了解他們的就業期望與準備情況。

薪酬期望方面，調查顯示有多達66%受訪者都期望首份工作月薪可達2萬元或以上。另外有42%受訪大學生更期望月薪可超過2.5萬元，他們大多來自醫學院、工程學院和教育學院等起薪點較高的專科學院。而這個起薪點（2.5萬元）其實高於整體打工仔的月入中位數2.3萬元（2026年4月公布數據）。

62%受訪者有信心在開始求職後3個月內找到全職工作

調查顯示，普遍準畢業生對求職環境感到樂觀，62%受訪者表示有信心在開始求職後3個月內找到全職工作。此外，有58%受訪者有信心畢業1年內找到理想工作，32%表示中立，僅10%完全沒有信心。當中工程學院學生信心程度最高（74%），其次為理學院（65%）和商學院（64%）。

調查發現，受訪者對就業前景保持信心主要由於「目標職位或行業的前景穩定」及「積極提升自身專業技能」。而缺乏信心的受訪者則表示主要因為「對整體經濟前景感到悲觀」，其次是憂慮「自動化和人工智能（AI）的威脅」。

當被問到理想工作條件時，46%受訪者首選「工作時間合理，可兼顧個人生活」，而「具競爭力的薪酬與福利」（42%）只排第二，「明確的晉升制度及發展機會」（39%）則位列第三。