近半港青不渴望買樓　主因樓價高難負擔　盼設首置首期免息貸款

【青年買樓置業】公屋聯會聯同新青年論壇發布本港青年置業期望調查報告，顯示近半香港18至40歲青年均傾向「不渴望置業」，當中46.4%表示因「樓價太高負擔唔到」。另有逾四分之一受訪青年直言「根本儲唔到首期」。



香港青年置業期望2026：48%香港青年不渴望買樓置業

調查於2026年3至4月以電話形式進行，成功訪問1,073名18 歲或以上香港市民，包括321人名18至40歲青年（註：本文集中討論青年群組回應）。結果顯示，以10分為滿分，本港青年置業渴望程度平均為5.06分，分數適中。具體比較受訪者取態，表示傾向「不渴望置業」（1至3分）的比率達48%，高於表示傾向「渴望置業」（5至7分）的31.8%。

香港青年置業期望2026：不渴望買樓主因樓價太高難以負擔

調查進一步向表示不渴望置業的受訪青年了解其卻步原因，多達46.4%表示因為「樓價太高負擔唔到」，其次為「唔想承擔長期供樓壓力」（21.3%）及「同家人同住無迫切需要」（19.9%）。

香港青年置業期望2026：逾1/4受訪青年預計自己根本儲不到首期

首期支出是置業的重要考量，調查中25.7%受訪青年預計自己「根本儲唔到首期」，另有 26.5%預計自己要花10年以上才能儲足首期。團體分析指，前述兩者合計超過五成，反映青年即使有置業意欲，首置門檻亦有可能令他們望而卻步。

香港青年置業期望2026：近七成受訪青年支持推出首置首期免息貸款

調查亦問及受訪青年對於部份置業支援措施建議的看法，其中傾向支持「首置首期免息貸款」（67.4）及傾向支持「增加北都公營房屋人均居住面積」（67.2%）的比例接近七成，傾向支持「調整白表申請者首期比例（由10%下調至5%）」亦達60.9%。

調查顯示近半香港18至40歲青年均傾向「不渴望置業」，當中46.4%表示因「樓價太高負擔唔到」。（資料圖片）

而當被問到如果要置業，自己能負擔的物業類型，有9.1%受訪青年選擇二手未補地價居屋單位，8.1%選擇全新居屋單位，即選擇居屋的合計比例達17.2%。至於選擇全新及二手私樓的比例則分別為7.5%及7.2%，合計為14.7%。