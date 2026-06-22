2026港元定期存款│有銀行驚喜推出活期存款高達5.08%額外年利率！

【2026定期存款 / 2026年6月高息定存 / 定期存款計算機 / 定期存款利率 / 優惠利率 / 2026年6月最新定存利率】近期多間本港銀行調高港元定期存款年利率，更有部份銀行重返3厘水平，另外滙豐、中銀、恒生、渣打等大行亦回升至2.4厘。各大銀行不時推出高息定存優惠，包括會按不同存款期、存款金額、客戶組別、是否以新資金開立等情況提供額外利息，到底怎樣選擇才最切合自己的理財需要呢？

「01研數所」特別製作「港元定期存款利率比較工具2026」，幫你比較不同存款金額，在不同銀行可享的定存利率，更可估算3個月、6個月、12個月定存的可獲利息，助你一鍵找出最適合自己的定存方案！（定存利率數據最新更新至2026年6月22日）



中信銀行(國際)活期額外年利率高達5.08% 靈活存取，賺多貨幣高息！

現時市面上除了傳統銀行定期存款，部份銀行亦推出遞進式活期存款，讓客戶存款享有高息之餘，亦可隨時提款，方便調動資金。中信銀行(國際)近期就提供高達5.08%的額外活期年利率，適合「高息一族」需要，更有港元、美元及人民幣3種貨幣選擇，同時登記可同步賺取多幣種活期利息。

中信銀行(國際)近期就提供高達5.08%的額外活期年利率。（中信銀行(國際)網站截圖）

由即日起至2026年6月30日，透過該行inMotion動感銀行，登記「MOTION 動感存款」並存入合資格存款，維持至以下指定日期，即可享遞進額外年利率，其中港元存款額外年利率高達3.88%、美元高達5.08%、人民幣高達1.88%。

「MOTION 動感存款」另一優勝之處是靈活彈性，登記後仍可繼續存入更多合資格存款，方便客戶按個人理財節奏賺取更豐厚利息。所存入資金不會被鎖定，可隨時提取而不會有任何罰款或手續費，輕鬆增長財富亦確保資金可靈活運用。港元存款門檻只需10,000元，對年輕理財一族非常友善。

立即了解詳情！

優惠受條款及細則約束。外幣兌換涉及風險。

1. 登記期內的合資格存款為存放於登記戶口的日終新資金金額。登記期完結時的合資格存款金額將會固定為可享額外年利率優惠之最高金額。如果從登記戶口內提取資金，可享額外年利率的合資格存款將有可能減少。

2. 新資金是指當天日終存款結餘總額*減去上月最後一個銀行營業日之存款結餘總額的淨增長，扣減同一曆月內已享用新資金定期存款優惠之本金總額。（*如當天為非銀行營業日，參考日則會是上一個銀行營業日）

3. 美元合資格存款（入場門檻僅 2,000美元，最高合資格存款金額為美元2,600,000），而人民幣合資格存款（入場門檻僅10,000人民幣，最高合資格存款金額為人民幣20,000,000）, 港元合資格存款（入場門檻僅10,000元, 最高合資格存款金額上限為2,000萬元）

中信銀行(國際)「MOTION 動感存款」活期額外年利率達5.08%，提供3種貨幣選擇，同時賺取3份高息！（資料圖片/Shutterstock）

最新2026年6月新資金港元定存利率比較表（以10萬元定存為例）

註：所有利率僅供參考，詳情請參閱銀行網頁。為方便比較，此工具所列出的年利率資料並不包括需要符合額外要求才可享有之年利率。年利率數據更新至2026年6月22日。