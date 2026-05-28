AI搶飯碗？青年失業率11%　大學生職位空缺近5年新低　IT職位勁減

AI人工智能逐漸取代部份初級職位，進一步影響本地青年就業。立法會秘書處近期發表《數據透視》，顯示2025年本港15至24歲青年失業率升至11.2%，當中在備受人工智能影響的資訊及通訊業，青年失業率亦高達6.9%。大學畢業生職位空缺亦跌至5年低位，當中資訊及通訊業跌幅職位空缺更是大跌76.7%。為更好地裝備本地勞動力應對浪潮，當局已預留20億港元以開展校本人工智能教育，未來亦會將僱員再培訓局升格為技能提升局。



文件顯示，2025年本港青年人口為57.6萬人，當中68.5%、即約39.4萬人為學生，另有約16.4萬人為青年勞動人口，以及約1.8萬名料理家務及長期患病或殘疾人士。文件亦指出，同年本港青年人口中有約3.6萬名非在職、不在學、非正在受訓的「尼特族」，比率約為6.3%；此比率較新加坡（3.8%）、日本（2.3%）高，但較經合組織平均水平（11.2%）低，一定程度上反映本地近年較佳的經濟環境。

本港青年失業率升至11.2% 資訊及通訊業青年失業率亦達6.9%

根據文件所列數據，近年本港青年失業率呈上升趨勢，2025年升至11.2%，而同期25歲以上人口失業率為3.3%，即青年失業率是成年人口失業率的3.4倍。這個比率若果高於3，表示青年求職比起成年人明顯更困難，而此比率過去3年在本港均超過3。文件指，青年失業率較高，主要因為他們多為初次求職者，缺乏工作經驗。

人工智能的廣泛應用正重塑全球青年的就業格局，文件指出，不少企業為削減成本，正逐步把入門職位自動化，包括編寫程式、文職工作及客户支援等。在本港，備受人工智能影響的資訊及通訊業，2025年青年失業率達到6.9%，是該行業整體失業率（4.2%）的1.6倍，零售及客户服務業亦有類似情況。

大學生求職亦受影響，文件指，八大聯校網上求職平台上的職位空缺數目跌至近5年低，較2021年（即約5年間）大減51.5%。不同行業中，同樣以資訊及通訊業和客户服務業職位空缺跌幅較為顯著，分別達76.7%和58.8%。

文件指，八大聯校網上求職平台上的職位空缺數目跌至近5年低，較2021年大減51.5%。（資料圖片）

作為應對，當局正就人工智能對勞工市場的影響進行分析，結果會在今年第四季公布。而為更好地裝備本地勞動力，最新施政報告和財政預算案亦已預留20億港元以開展校本人工智能教育，並計劃將僱員再培訓局升格為技能提升局。