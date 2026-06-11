去年1354宗虐兒個案　按年減150宗　涉性侵個案501宗佔比上升

《強制舉報虐待兒童條例》已於今年1月20日生效。有關本港近年虐兒事件，勞工及福利局提交立法會特別財委會的書面回覆披露，2025年新登記虐兒個案（即保護兒童個案）達1,354宗，較去年減少150宗。按地區比較，元朗去年錄164宗個案最多，其次是屯門、觀塘等，分別都有過百宗。數據顯示，性侵與身體傷害或虐待並列成為新登記個案中最主要傷害或待類別，情況值得關注。



參考社署保護兒童資料系統紀錄，在2020年或之前，每年新登記保護兒童個案維持在700餘宗至千餘宗水平，至2021年急升至1,367宗，其後持續增加，2024年高達1,504宗。而2025年錄得1,354宗，是近5年來首次下跌。

去年新登記個案中，涉及性侵犯的個案與涉及身體傷害或虐待的個案佔最多，均為501宗。 此外，值得留意的是，在性侵犯兒童個案中，互聯網成為犯罪分子接觸和誘騙兒童的重要媒介。據保安局書面答覆立法會，香港警務處於2025年共錄得100宗「兒童網上性誘識」相關案件，約佔全年涉及性侵犯的虐待個案的五分之一；2026首四個月亦錄得40宗案件。

2025年新登記個案中，有827名女童及527名男童，比例約為6比4。

數據顯示，女童遭受的虐待類型有422宗為性侵犯，佔其受虐個案的51%，成為女童受虐個案中最主要的類型；相比之下，男童則以遭受身體傷害/虐待為主，共227宗，佔其受虐個案的52.6%。

根據新登記個案數據顯示，元朗區的個案數目最多，達 164 宗，其次是屯門（140 宗）及觀塘（136 宗）。按區內每千名 0-17 歲兒童人口發生率計算，則以油尖旺區最高，達每千兒童 2.26 宗；屯門及黃大仙區內的兒童受虐比率亦較高，分別達每千兒童 2.09 宗及 2.04 宗。不過上述地區差異或由於各區內人口特徵，如收入、教育程度、年齡等不同所致，尚待進一步研究。

在全港1,354 名受虐兒童總數中，543名為殘疾兒童，高達 40.1%。在身體傷害／虐待和性侵犯兩大主要類別中，殘疾兒童的佔比均突破四成，分別佔 43.3%（217宗）及 42.3%（212宗）。

2025年本港新登記保護兒童個案達1,354宗。（龔嘉盛攝/資料圖片）

數據顯示，2025年虐兒事件與施害者相關的因素當中，最常見的是為人父母的技巧不足、施害者自身存在情緒或心理問題，以及嚴重或長期濫用藥物。數據亦顯示，與環境或社會狀況有關的因素大多涉及兒童或施害者缺乏親友等的支援系統，其次是面臨經濟困難或失業；而非家庭成員的施害者能夠容易接觸當事兒童，也是重要因素之一。