黑色星期五│美半導體指數單日挫10.2%　年初至今飆逾6成或迎修正?

美國上周公布非農數據遠超預期，加上博通（AVGO）財報未達市場原先樂觀期望，觸發美股三大指數上周五（6月5日）收跌，納指大跌4.18%、標普500跌2.64%。半導體股票成暴跌重災區，當中美光科技（MU）重挫13.25%。

事實上，AI晶片相關美股強勁升勢已持續一段時間，其中費城半導體指數（SOX）由年初至今累升逾六成，而博通財報等因素令市場關注晶片板塊升勢是否過熱，指數於上周五一夜急跌10.26%。



美國上周五公布5月非農就業人數新增17.2萬人，遠超市場早前預期，卻因為數據令美聯儲加息預期升溫，引爆股科股下跌潮，令納指單日跌4.18%、標普500跌2.64%。

與此同時，博通財報等因素觸發半導體美股集體插水，近期股價瘋狂飆升的美光科技單日大跌13.25%，財報超出預期惟未達投資者樂觀期望的博通跌7.92%，AI晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）亦大跌6.2%。

回顧年初至今，美股半導體板塊近期升勢強勁，其中費城半導體指數（SOX）同期累計勁升逾六成，個股如美光科技同期亦急升逾170%，獲英偉達入股的Marvell（MRVL）更勁升194.7%，今次下跌亦被市場視為一次估值修正機會。