傳MPF供款入息上限增至4萬元　計算機即計打工仔每月供款增加幾多

早前有消息指，積金局計劃調整強積金（MPF）供款每月入息上下限，當中建議入息下限由現時7,100元上調至10,500元，亦即是僱員月入達10,500元才需要供款；供款入息上限則可能由3萬元提升至4萬元，即月入超過3萬元的僱員，將來供款或會增加，以月入4萬元為例，現時每月供款為1,500元，未來或增至2,000元。

到底新制會如何影響打工仔每月到手人工呢？「01研數所」特設強積金供款比較計算機，按照MPF供款上下限的調整建議，幫你估算強積金每月供款以及實際每月收到薪酬的變化。



計算機僅按市場傳聞中的調整建議推算供款變化，實際調整幅度，以至是否調整尚待當局公布。



建議打工仔MPF供款入息下限由7,100元增至10,500元 入息上限擬由3萬元增至4萬元

對一般月薪僱員而言，現時每月強積金供款的入息上下限分別為7,100元及30,000元。若僱員每月入息低於7,100元，現時毋須供款；若月入介乎7,100元至30,000元，則需按入息供款5%，每月供款上限為1,500元。

若強積金供款入息上下限調整建議獲得通過，月入低於10,500元的僱員將毋須供款。至於月入介乎10,500元至40,000元，則需按入息供款5%，即每月供款上限由1,500元增至2,000元。

消息指，積金局計劃調整強積金（MPF）供款入息上下限，當中建議每月入息下限由現時7,100元上調至10,500元，供款每月入息上限則可能由3萬元提升至4萬元。（資料圖片）

消息指，積金局早前稱相關調整已進入公眾諮詢最後階段，將繼續整理意見，預計7月會向政府提交報告，若獲得通過，預料最快明年生效。