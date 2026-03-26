MPF強積金2026│亞股基金回報高達16%　韓股年賺156%！各基金表現

【MPF回報 / 強積金回報】打工仔每個月都要供強積金（MPF），當然也十分關注自己所持投資組合的回報表現。據強積金研究機構積金評級發布的最新統計，2026年2月本港強積金投資總收益約179億元，平均每名打工仔賺約3,729元！比較不同基金資產種類，年初至今亞洲及日本股票基金回報率均超過一成，其中最賺錢的成份基金回報率更高達47.9%！即看各強積金成份基金最新回報表現數據一覽。



據積金評級統計，今年首兩個月強積金整體均獲得正回報，1月回報率3.42%，人均收益11,091元；2月回報率1.11%，人均收益3,729元。（資料圖片）

MPF最新回報表現：2026年2月人均收益3,729元

據積金評級統計，今年首兩個月強積金整體均獲得正回報，1月回報率3.42%，人均收益11,091元；2月回報率1.11%，人均收益3,729元。評級主席叢川普（Francis Chung）指出，雖然根據積金評級的「積金評級所有基金表現指數」計算，強積金在2月份錄得1.11%回報，創下歷來第3好的首兩個月開局佳績，並實現連續第10個月資產增長，但他重申波動而非回報，才是今年的主要投資主題。

2026年全年預測：市場波動宜分散投資與長期持有

積金評級分析過往紀錄，指出以往10次強積金在1、2月均錄得正回報的年份中，有7次錄得全年正回報，惟該機構認為，2026年環球局勢難以預測，增加不確定性，令市場變得波動，可能令此趨勢出現變數，預期在此情況下離場風險比繼續持貨更高，而分散投資與長期持有則可有效降低不確定性。

2026年2月表現最佳強積金資產類別：日本、亞洲股票基金

2026年1至2月（至初至今）表現最佳強積金資產類別：亞洲、日本股票基金

該機構監測數據顯示，今年2月回報率最佳的強積金資產類別包括股票基金 (日本)回報率8.23%，股票基金 (亞洲)回報率6.68%，股票基金 (其他)回報率3.60%，股票基金 (歐洲)回報率3.16%，混合資產基金 (81至100%股票)回報率2.75%。

今年首兩個月計，累計回報率最佳的強積金資產類別同樣是亞洲股票類別基金，當中股票基金 (亞洲)回報率15.95%及股票基金 (日本)回報率12.43%。其次是混合資產基金 (81至100%股票)回報率8.03%，混合資產基金 (目標期限)回報率7.53%，股票基金 (歐洲)回報率7.23%。

2026年2月表現最佳強積金成份基金：海通韓股基金、亞太股票基金

若比較個別成份基金，2月份有4隻基金淨回報率超過10%，包括海通MPF退休金（海通韓國基金）回報率16.71%，海通MPF退休金（海通亞太基金）回報率13.59%，富達退休集成信託（亞太股票基金）回報率10.10%，我的強積金計劃（我的亞洲股票基金）回報率10.06%。

2026年1至2月（至初至今）表現最佳強積金成份基金：海通韓股基金

今年首兩個月各成份基金累計回報率方面，海通韓國基金淨回報率高達47.9%，大幅跑贏一眾基金。事實上，韓股今年表現亮眼，韓國綜合股價指數（KOSPI）於今年1至2月累升48%，領先全球大多數市場，帶動亞太股票類強積金回報大增。至於其他回報率較高的強積金成份基金還包括海通亞太基金（今年首回報率28.24%）、東亞(強積金)亞洲股票基金（24.68%）、東亞(行業計劃)亞洲股票基金（24.57%）、東亞亞洲股票基金（22.29%）。

最近1年MPF回報率比較：海通韓股基金回報率逾156%

另據強積金基金平台整合全數378隻MPF成份基金截至今年2月底的回報數據，海通MPF退休金計劃下2兩隻韓國基金（海通韓國基金 - T類別及海通韓國基金 - A類別）最近一年年化回報率均超過156%，表現出眾，但要注意過往投資表現數據未必是未來投資表現的可靠指標。下表按各成份基金1年期累積回報由高至低排序，點擊數據欄標題可選擇其他排列方式。

積金易平台最新消息：4月1日起下調平台費

近期值得留意的是，「積金易」平台費用將於今年4月1日起下調，由目前強積金計劃資產管理規模的0.37%下調至0.29%，減費幅度達21.6%，減輕打工仔強積金供款的行政費負擔。