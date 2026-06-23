財務抗逆力指數│通脹壓力急增　83%亞洲受訪者更難面對每月開支

永明金融亞洲于2026年6月10日發表第三期《財務抗逆力指數》(Financial Resilience Index)。報告揭示，亞洲逾八成受訪市民（83%）表示通脹之下更難應對每月開支，更有逾九成受訪者表示受到食品雜貨等日常必需品價格飛漲影響。而面對短期預算緊張，近三分二（61%）坦言，一旦驟失收入，只能支撐最多六個月。此外，AI工具在財務決策中的應用亦與日俱增，今年六成受訪者表示會定期使用生成式人工智能工具來獲取理財建議，而2025年僅得18%。



調查於2026年5月通過問卷進行，涵蓋香港以及亞洲多個地區逾6,000名受訪者。調查報告指出，今年亞洲83%受訪市民表示通脹之下更難應對每月開支，而在去年這一數字僅為44%

極大多數受訪者表示受到通脹下生活成本上升的影響。95% 受訪者受到食品雜貨漲價影響，其次是水電煤 (94%)、交通工具燃料 (92%)、煮食燃料 (91%) 及醫療護理 (91%)。

調查報告稱，經濟前景未明，家庭財政緩衝日益薄弱，僅得13%的人對自己的財務狀況感到十足安心，比去年的19%更低；亦有三分二(61%)坦言，一旦驟失收入，只能支撐最多六個月。而面對日常開支增加，除了削減不必要開支外，人們正在作出一些影響長遠穩健基礎的決定。數據顯示，每四名受訪者就有一人正在動用積蓄，27%削減甚至省卻必要使費，10%已暫停退休供款。

報告稱，經濟形勢充滿挑戰，但獲取財務資訊的渠道卻大大擴展，尤其體現在AI工具的應用與日俱增。六成受訪者表示會定期使用AI工具來獲取理財建議，而2025年僅得18%；更有26%受訪者表示，幾乎每次做理財決策時，都會向AI征求意見。