必需品通脹│本港食品10年貴37%　醫療教育價格飆逾兩成添生活負擔

通脹猛於虎，而近年價格上漲最「猛」的更是關乎民生的必需品和服務。翻查本港綜合消費物價指數近10年（2016至2025年）變化，食品價格累計上升達36.7%，醫療、教育服務價格亦分別升超過兩成，升幅高於大部份商品，但為了維持基本生活質素，不少家庭只能「硬食」。相反，衣履價格同期只升0.7%，資訊及通訊價格更是下跌。數據又顯示，甲類消費物價指數10年間累計升幅達23.2%最高，亦即是開支較低的住戶，所面對的物價上升壓力或較其他住戶高。



近10年綜合消費物價指數累計升19.7%

2016至2025年間，反映本港整體通脹情況的綜合消費物價指數累計上升19.7%， 平均每年上升1.8%。按消費目的分類，除了「煙酒」價格因煙草稅大幅上調而累計急升56.2% ，「食品及不含酒精飲品」（註：不包括外出用膳）亦上升36.7%，主要由於疫情期間基本食品如豬肉價格飆升所致。值得留意的是，「醫療衞生」及「教育服務」價格約10年分別錄得25.8%及21.6%的顯著升幅，亦即是這些生活基本需求變得更難負擔。

至於一些較為次要的商品，如「衣履」價格同期只上升0.7%，其次是「家具、家居設備及家居日常維修保養」價格升幅亦遠較前述食品、醫療等必需品的升幅小。而「資訊及通訊」價格同期更下跌29.1%，統計處曾分析，這背後部分原因是隨着科技迅速發展，令相關設備和服務價格下跌。

2016至2025年間，反映本港整體通脹情況的綜合消費物價指數累計上升19.7%， 平均每年上升1.8%。（資料圖片）

近10年各類商品及服務物價指數按年變動

下圖為按消費目的劃分的各類物價指數的按年變動百分比，可用作觀察不同商品及服務每年通脹情況，包括前述疫情前期的食品價格飆升、煙酒價格因煙草稅上調而急升等。另外下圖可見，衣履價格波動較明顯，原因之一是外衣零售會受訪港旅遊業的表現影響而下跌。

除了綜合消費物價指數，統計處亦會按住戶開支模式分別發布甲類、乙類及丙類消費物價指數，分別對應較低（7,100元至29,000元之間）、中等（29,000元至53,100元之間），以及較高（53,100元至99,300元之間）住戶開支範圍。需注意的是，此分類方法是按住戶開支多少作為依據，因此不能直接反映不同收入住戶所面對的物價變動，而開支金額亦會受家庭成員人數影響，宜數據根據定義斟酌理解。

甲類消費物價指數指10年累升23.2%最顯著

比較之下，甲類消費物價指數在約10年間累計升23.2%，較乙類（18.2%）、丙類（17.8%）及綜合指數（19.7%）高，除了因為甲類指數數值本身較低，基數效應會推高升幅之外，也可理解為一些本身只能負擔較低開支的家庭，會較中、高開支家庭要面臨更高的通脹壓力。

具體觀察高、中、低開支家庭（亦即丙類、乙類、甲類指數分別所反映情況），在必需品及服務上所面對的通脹壓力，可發現對於各類家庭來說「食品及不含酒精飲品」價格累計升幅均較顯著。而低開支家庭所面對的醫療及教育服務價格升幅比中、高開支家庭為低，部份原因相信與這些家庭更受惠於政府資助有關，不過實際情況仍需進一步分析。而低開支家庭在住屋及水電煤等所面對的通脹壓力，則明顯較其他類型的家庭高。