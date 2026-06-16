2026世界盃│熬夜睇波或累積過百小時睡眠債！即計你瞓少幾多個鐘

2026年世界盃（FIFA World Cup 2026）正式開幕，今屆參賽隊伍增至48支，新賽制下總場次破紀錄多達104場，而由於賽事多在本港凌晨至清晨時間舉行，意味香港球迷需要捱夜觀賽，更有部份場次與上班時間重疊，或令打工仔上班時分心睇波。

翻查今屆世界盃賽程時間表，本地球迷若追看全部球賽，睇波睡眠債或多達111小時！到底你在世界盃期間會積累多少睡眠債？「帶薪」睇波時間又有多少？「01研數所」特設世界盃睡眠債計數機，輸入你的作息時間，以下即幫你計！



2026年世界盃有達104場賽事，比賽時間橫跨香港時間凌晨12時至中午12時，以每場比賽連休息、加時等合計約2小時計，再按一般港人睡眠時間晚上12點至早上7時推算，香港球迷若在世界盃期間追看全部賽事直播，睡眠債高達111小時！

當中賽事「戲肉」8強至決賽階段就佔了14小時，而16強、32強、以及小組賽則分別佔12小時、19小時及66小時。不過上述推算尚未計及球迷因心水球隊贏波或輸波，心情過於激動而損失的睡眠時間，相信球迷實際的睡眠債會比估算的多出不少。

香港球迷睇波睡眠債約111小時

今屆世界盃亦有不少場次在本地上班時間開賽，以一般打工仔上班時間早上9時至晚上6時推算，撇除周末和公眾假期，賽事與辦公時間重疊時數可達34小時，當中小組賽階段佔27小時，32強及16強賽事分別5小時及2小時重疊時數。至於8強至決賽賽事則未與一般辦公時間重疊，不必擔心因睇波而影響工作。

2026世界盃球迷「睡眠債」計數機

不過每個人的作息、工作時間均有不同，利用以下世界盃睡眠債個人化計數機，估算你的在今屆賽事期間或會損失多少睡眠時間，以及上班分心時間。