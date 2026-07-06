港元定期存款利率比較2026│逾20間銀行最高10厘高息優惠/存款門檻

2026定期存款 / 2026年7月定存利率│定期存款穩健保值，是不少穩陣派投資者的避險首選，到底香港哪間銀行定存利息最高呢？現時不少銀行仍有推出高息定存優惠，例如會按不同存款金額、存款期、客戶組別等，提供額外利息吸引存戶，到底怎樣選擇才能「財息兼收」呢？本文整理全港逾20間銀行的港元定期存款利率和最新優惠，以及開立戶口方法、存款門檻等資訊，助你了解哪間銀行定存最高息，找出最適合自己的定存方案。（以下資訊更新至2026年7月6日）



香港哪間銀行定期存款利息高？

富邦銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

1. 新資金定期存款優惠

個人客戶經分行/Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立指定定期存款，可享3.1%定存年利率，存款金額須為50萬港元或以上。

富邦銀行新資金港元定期存款優惠 3個月 2.95% 6個月 3.1% 9個月 3.1% 12個月 3.1%

2. 手機應用程式開立定期存款

以富邦銀行Fubon+手機應用程式開立指定定期存款，不論新舊資金，均可享指定優惠年利率高達2.9厘。

港元定期存款優惠（起存金額為1萬港元或以上）：

富邦銀行港元定期存款優惠 存款期/存款金額 $1萬至$5萬以下 $5萬至$20萬以下 $20萬至$50萬以下 $50萬或以上 一個月 0.27% 0.27% 1.25% 2.45% 兩個月 0.27% 0.27% 1.35% 2.45% 三個月 0.55% 0.55% 1.65% 2.85% 四個月 0.55% 0.55% 1.65% 2.85% 六個月 0.55% 0.55% 1.65% 2.85% 十二個月 0.60% 0.60% 1.70% 2.90% 註：利率僅供參考，一切資訊以銀行公布為準。

3. 個人銀行客戶經分行開立定期存款

存款金額港元1,000,000或以上 存款期 港元年利率 一個月 2.15% 兩個月 2.25% 三個月 2.55% 四個月 2.55% 六個月 2.55% 十二個月 2.60% 註：利率僅供參考，一切資訊以銀行公布為準。

工銀亞洲港元定期存款利率/存款期/最低金額

工銀亞洲全新資金定期存款優惠

工銀亞洲客戶於推廣期內須開立／持有賬戶，以合資格全新資金到分行開立98天／188天定期存款，可享以下特惠年利率：

推廣期：2026年7月3日至31日（包括首尾兩天）

工銀亞洲全新資金定期存款優惠 類別 存款金額 98天 188天 工銀財富客戶 港幣3,000,000元或以上 2.95% 2.95% 工銀財富／理財金客戶 港幣800,000元或以上 2.90% 2.90% 零售銀行個人客戶 港幣50,000元或以上 2.85% 2.85%

工銀亞洲定期存款優惠

透過工銀亞洲網上銀行或手機銀行開立1個月／2個月／3個月／6個月／12個月港幣定期存款，按不同存款期及存款金額，可享特惠年利率優惠如下：

工銀財富／理財金客戶港元存款優惠 存款期 5萬至80萬以下 80萬或以上 300萬或以上* 1個月 1.50% 1.60% 1.70% 2個月 2.10% 2.20% 2.30% 3個月 2.75% 2.85% 2.90% 6個月 2.50% 2.60% 2.65% 12個月 2.50% 2.60% 2.65%

e時代／綜合客戶存5萬以上： 定期存款金額 5萬或以上 1個月 1.50% 2個月 2.10% 3個月 2.75% 6個月 2.50% 12個月 2.50%

滙豐銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

滙豐銀行10厘港元定存(網站亦有顯示，無寫明優惠期限，應是長期優惠)

滙豐交易薈網站顯示，使用滙豐交易薈並完成一筆交易，即可享10厘高息1個月港元定期存款，按前一個月交易金額多少，有不同優惠定期存款額上限，由港幣1萬元至400萬元。

滙豐提供3個月及6個月新資金港元定存優惠，最低存款金額為10,000港元。

新資金港元定期存款優惠利率：

中銀港元定期存款利率/存款期/最低金額

中銀5厘港元定存

中銀「綜合理財服務」個人銀行客戶透過兌換現有外幣資金開立等值港幣5萬元或以上的7天或1個月「特優港元定期存款(以外幣兌換)」，可享特優年利率如下：

個人銀行客戶經網上銀行或手機銀行以「合資格新資金結餘」1萬港元或以上開立3個月或6個月「新資金特優定期存款」，可享特優年利率如下：

恒生銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

恒生Preferred Banking開戶+完成任務有機會贏取10%港元定存年利率

由即日起至2026年9月30日，客戶新開立或提升戶口至恒生Preferred Banking，並在開立或提升戶口當日至2026年10月31日期間，透過網上理財以港幣10,000或以上開立2個月新資金定存兼完成指定項目，即可獲得抽獎機會，將有關定存（上限為港幣100,000）的總年利率提升至10%！

恒生銀行同樣提供3個月及6個月港元定存優惠，最低存款金額為10,000港元新資金。

新資金港元定期存款優惠利率（經網上理財開立）：

渣打銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

由即日起至2026年7月31日（註：僅供參考），透過渣打SC Mobile App或網上理財，以新資金開立定期存款，可享特惠定期存款年利率，起存金額為1萬港元，存款期包括3個月、6個月、12個月。

港元定期存款特惠年利率（起存金額為新資金1萬港元或以上）：

南洋商業銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

南洋商業銀行提供不同定存優惠，其中「智優息」新資金定存產品提供1個月至12個月定期存款，按不同起存金額及存款期可享不同年利率，以該行網站列出的推廣優惠為例，定存年利率可高達2.80厘：

港元定期存款優惠（起存金額為10萬港元或以上）：

上海商業銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

推廣期內透過上海商業銀行個人網上銀行或流動銀行辦理港元定期存款，可享定期存款年利率優惠。

個人網上銀行 / 流動銀行定期存款年利率優惠：

星展銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

於網上以新資開立星展銀行定期存款可享高達2.4厘優惠年利率，優惠定存起存金額5萬港元。

2026年7月網上新資金定期存款優惠 年利率高達3.2厘

透過指定連結成功網上登記，成功以合資格新資金開立500,000港元，完成任何一項合資格產品交易，可享高達3.2%的港元定期存款年利率。

網上定存優惠年利率（起存金額為新資金5萬元或以上）：

星展銀行港元定期存款利率(新資金5萬元或以上) 存款期 一般星展客戶 星展豐盛理財及私人客戶 1個月 2.00% 2.00% 2個月 2.00% 2.00% 3個月 2.55% 2.55% 4個月 2.60% 2.60% 6個月 2.60% 2.60% 9個月 2.50% 2.50% 12個月 2.50% 2.50%

東亞銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

透過網上銀行或手機銀行，於服務時間內以指定金額的「合資格新資金結餘」或現有資金新設立定期存款，可根據定期存款戶口類別享有東亞銀行港元定期存款特惠年利率：

交通銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

交通銀行亦提供不同定存優惠，其中新資金港元定存利率可達2.85厘（圖為該行7月6日公布之年利率）：

大眾銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

大眾銀行提供1天至12個月港元定期存款，按不同存款額、存款期提供不同年利率，最高可達2.9厘。

港元定期存款年利率：

存款期 港元 (< $100,000) 港元 (>= $100,000) 港元 (>= $500,000) 1天 0.50% 0.50% 0.50% 1星期 0.60% 0.60% 0.60% 2星期 0.80% 0.80% 0.80% 1個月 2.20% 2.25% 2.30% 2個月 2.40% 2.45% 2.50% 3個月 2.50% 2.55% 2.60% 6個月 2.60% 2.65% 2.70% 12個月 2.80% 2.85% 2.90%

招商永隆港元定期存款利率/存款期/最低金額

招商永隆提供1星期至24個月定期存款，按不同存款金額及存款期有不同利率：

建設銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

建設銀行新資金定期存款推廣，客戶以合資格新資金開立定期存款，可享特惠年利率。

存款期 少於港元10萬 港元10萬至少於10萬 港元100萬或以上 1個月 2.40% 2.40% 2.50% 2個月 2.55% 2.55% 2.65% 3個月 2.60% 2.60% 2.70% 6個月 2.45% 2.45% 2.55% 12個月 2.45% 2.45% 2.55%

中信銀行(國際)港元定期存款利率/存款期/最低金額

由即日起至2026年9月30日，全新客戶選用 CITICfirst 服務或開立一般儲蓄及/或往來存款戶口並符合指定條件，以新資金敍做港元6個月定期存款可享高達3.30%港元定期存款總年利率。

創興銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

創興銀行提供1天至24個月定期存款，合資格的港幣定期存款由$5000起，按不同存款期及存款金額有不同利率：

港元定期存款優惠（起存金額為$5000港元或以上）：

多間虛擬銀行推出高息定存優惠



平安數字銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

平安數字銀行提供低門檻可開立的定期存款，隨時隨地開立1至24個月存款期定存，年利率可達3.2厘。

平安數字銀行港元定期存款年利率：

象象銀行(天星銀行)港元定期存款利率/存款期/最低金額

虛擬銀行象象銀行港元定期存款起存金額1,000元，存款期由1星期至12個月不等，年利率高達3.15厘。

港元定期存款年利率：

WeLab Bank港元定期存款利率/存款期/最低金額

同樣是虛擬銀行的WeLab Bank港元定期存款，存款期選擇由3個月至24個月不等，年利率高達3厘。

港元定期存款年利率：

富融銀行Fusion Bank港元定期存款利率/存款期/最低金額

富融銀行定存可自由選擇1星期至12個月存款期。

港元定期存款年利率：

Mox Bank港元定期存款利率/存款期/最低金額

以新資金在Mox Bank開立定期存款，可享特惠存款年利率高達2.75厘，起存金額低至1港元，可選擇存款期由3個月至48個月不等。

港元定期存款特惠年利率：

螞蟻銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

螞蟻銀行提供1個月至12個月港元定期存款，並會按新資金、大額定存提供額外年利率。

螞蟻銀行港元定存年利率：

Livi Bank港元定期存款利率/存款期/最低金額

Livi Bank提供7天至12個月港元定期存款，起存金額低至500港元。

港元定期存款年利率：

ZA Bank港元定期存款利率/存款期/最低金額

ZA Bank提供7天至12個月存款期定期存款，開立門檻低至1港元。

港元定期存款年利率：