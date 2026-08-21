北上│去年3.35億人次出入境破紀錄　3陸路口岸假日人流超設計容量

疫情後港人北上消費成常態，立法會新一份《數據透視》梳理本港邊境管制站運作情況，提到2025年各個口岸總出入境人次達3.35億創新高，增長主要由陸路帶動。市民假日蜂擁北上，去年有3個陸路管制站公眾假期人流量超過原先設計流量，包括香園圍（連接深圳蓮塘口岸）、深圳灣及西九龍高鐵站。



2025年3.35億人次出入境破紀錄

文件指，自疫情後全面恢復通關起，本港各口岸總旅客流量在兩年間回升58%，至2025年達3.3億人次的紀錄新高，並且主要由陸路帶動，相關出入境流量在2016年至2025年間上升26.9%至2.8億人次。

每逢公眾假期都有不少市民北上消費，文件指出，去年8個陸路管制站中，香園圍、深圳灣及西九龍高鐵站的公眾假期使用量均超出負荷，當中香園圍口岸假日日均出入境人次9.26萬，是原先設計流量的3倍。

去年8個陸路管制站中，香園圍、深圳灣及西九龍高鐵站的公眾假期使用量均超出負荷，當中香園圍口岸假日日均出入境人次9.26萬，是原先設計流量的3倍。（資料圖片）

文件亦提到，陸路管制站出入境車輛流量於過去10年間升17%，至2025年創下1812萬架次紀錄。文指又指，上述增長的部份原因是2023年7月推出的「港車北上」計劃，並預料「粵車南下」計劃實施及擴展後，將進一步帶動出入境私家車流量增長。

跨境購物日益頻繁，市民透過旅客通道非法攜帶新鮮食品入境的情況亦有所增加，2025年錄得1,948宗非法進口生肉及生蛋個案，是2016年水平的接近4倍。

現時非法進口野味、肉類、家禽及蛋類的最高罰則為罰款5萬港元及監禁6個月，而在2023至2025年期間累計5,313宗相關檢控個案，平均罰款約為1,000港元，僅1宗個案被判處一個月監禁，文件指這令外界質疑現行罰則阻嚇力是否足夠。

更多《研數所》文章：上半年出入境人次均升 日均25萬港人北上 較南下內地旅客多一倍

統計處於7月15日發布訪港旅客、本港居民離港人次相關資料。分析數據，發現今年1至5月訪港旅客較去年同期上升14.06%，但仍不及疫情前同期表現。近八成旅客來自內地，平均每天11.7萬人次；而港人北上人次為其兩倍，平均每天25.3萬。



今年1至5月訪港旅客約2299萬人次，較去年同期上升14.06%。疫情後，訪港旅客人次逐年回升，今年1至5月人次與2017同期人次相若，較2019年同期仍低約22.67%。

按旅客來源分析，近八成（76.86%）旅客來自內地，今年1至5月共有1767萬人次，平均每天就有11.7萬人次訪港；而第二大來源地南亞及東南亞僅佔6.89%，差異巨大。

本港居民離港人次亦有增加，上半年約6183萬人次，較去年同期上升493萬人次，相當於每天多了約2.7萬人離港。