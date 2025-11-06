打工仔今年加人工X%　加幅大縮水！畢業生起薪點停滯僅2行業微升

浸大早前公布「2025粵港澳大灣區薪酬及福利調查」結果，區內各城巿加薪幅度均有所放緩，其中香港打工仔人工加幅由去年3.5%降至今年2.5%，有三分之一受訪港企預測明年平均人工加幅為2.8%。

調查亦顯示，本港大學本科畢業生平均起薪點終結5年升勢，按年維持在19,500元，多個行業起薪點均見下調，僅兩科畢業生起薪有輕微加幅。報告還列出4個起薪點較高的行業，即看你個行有否上榜。



調查於今年7至9月期間進行，共有258間港澳及大灣區其他城市的企業參加，涵蓋逾24萬名僱員2024年7月至2025年6月之薪酬資料，以及明年薪酬趨勢預測。結果顯示，今年大灣區城巿企業薪酬加幅普遍下調，香港企業加幅由2024年3.5%降至2025年2.5%，澳門由2.7%降至1.6%，廣東省9個城巿由2.3%降至1.8%。

調查顯示，香港企業人工平加幅由2024年3.5%降至2025年2.5%。（資料圖片）

報告指出，雖然大灣區城市加薪幅度今年普遍下降，但仍有15%受訪企業為僱員加薪超過4.5%，顯示高績效企業在經濟放緩時期，仍會以較高薪酬吸引人才。

調查亦發現本港大學本科畢業生平均起薪點終結5年升勢，按年維持在19,500港元，包括工程、生產、巿場拓展、銷售、人力資源、行政、研發及發展、客戶服務等行業的平均起薪點均下調，僅資訊科技和財務會計兩個行業錄得輕微升幅。

調查發現本港大學本科畢業生平均起薪點按年維持在19,500港元。（資料圖片）

至於平均起薪點較高的行業則包括工程（21,500港元）、資訊科技（20,500港元）、財務會計和研發及發展（20,000港元）。

此外，調查指上年度香港企業「中層/主任/專業人員」、「管理/經理級僱員」流失率約12.5%和9.1%，今年分別回落至9.8%和8.3%，反映近年移民潮下本地企業中高層管理人員流失情況，自2018年起首現舒緩。