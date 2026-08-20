2026定期存款│銀行美元定存利率高息逾4厘！一鍵比較優惠計算利息

【2026定期存款 / 2026年8月美元高息定存 / 定期存款計算機 / 美元定期存款利率 / 優惠利率 / 2026年8月最新定存利率】外幣定期存款年利率，一般都比港元定存高，但匯率或有波動。不同外幣當中，美元與港元掛鈎，匯率因而較穩定，風險亦較低，近期更有部份銀行推出逾4厘高息美元定存，是穩陣派投資者的「食息」之選。各大銀行不時推出高息美元定存優惠，包括會按不同存款期、存款金額、客戶組別、是否以新資金開立等情況提供額外利息，到底怎樣選擇才最切合自己的理財需要呢？

「01研數所」特別製作「美元定期存款利率比較工具2026」，幫你比較不同存款金額在不同銀行可享的定存利率，更可估算3個月、6個月、12個月定存可獲利息，方便你一鍵找出最適合自己的定存方案！（定存利率數據最新更新至2026年8月19日）



美元定期存款比較計算器2026年8月

註：所有利率僅供參考，詳情請參閱銀行網頁。為方便比較，此工具所列出的年利率資料並不包括需要符合額外要求才可享有之年利率。年利率數據更新至2026年8月19日。

最新2026年8月新資金/現有資金美元定存利率比較表（以1.5萬美元定存為例）