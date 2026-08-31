上季食肆收益按年價升量跌　基層飲食消費降級？快餐生意連跌3季

統計處公布，2026年第二季食肆收益總收益價值臨時估計為272億元，按年上升0.4%；扣除價格變動後的食肆總收益數量則按年下跌0.4%。「價升量跌」一定程度上反映飲食業實際生意量正在減少，只是透過加價來維持收入增長，惟增長率仍難以追上購貨成本同期高達2.5%的升幅。當中主打基層市場的快餐店，過去三季收益表現均錄得按年「量價齊跌」，不過仍是收益規模較疫前增長最多的食肆類別。



第二季食肆總收益價值臨時估計達272億元，進一步接近疫情前2018年同期288億元水平。

2026年第二季食肆收益總收益價值臨時估計為272億元，按年上升0.4%；扣除價格變動後的食肆總收益數量則按年下跌0.4%。（資料圖片）

有關餐飲業經營狀況，統計處定期公布食肆收益價值，以及由食肆收益價值變動，扣除物價變動因素後所得的食肆收益數量指數。餐飲業界會以後者作為撇除加價或減價因素後，實際消費量或客流量變化的參考指標。



過去4個季度中，食肆收益價值的按年變動率均高於數量變動率，其中今年第2季收益價值按年升0.4%，收益數量按年跌0.4%，由數字上可理解為收益增長主要由價格上升帶動，但消費量實際上有所減少。

食材成本上漲 加劇餐飲業壓力

數據顯示，食肆所面對挑戰除了消費量減少，還有食材成本上漲。過去3個季度中，食肆購貨額按年升幅均達1%或以上，遠高於同期收益增長。（註：此處僅比較3項數字的按年增長率，而非實際金額，以實際金額計，購貨額仍低於收益價值）

過去三季快餐生意均「量價齊跌」

比較不同食肆，今年第2季快餐店、酒吧、雜類飲食場所的收益均「量價齊跌」，當中較值得留意的是主打經濟實惠快餐店，因這類食肆的經營表現可反映基層市場情況。上季快餐店收益價值和收益數量分別按年減少1.5%及2.5%，並且已連續三季有類似情況，顯示快餐店食客有可能流向其他單價更高的食肆類別，或者有部份基層客源轉向更實惠的兩餸飯或自己煮以節省金錢，但實際屬於哪一種，則有待更詳細分析。

2026年第二季食肆收益總收益價值臨時估計為272億元，按年上升0.4%；扣除價格變動後的食肆總收益數量則按年下跌0.4%。（資料圖片）

中式餐館上季表現較好 惟收益較疫前少兩成

另一方面，上季中式餐館和非中式餐館的收益價值及收益數量按年均見上升，是表現較好的餐飲類別。當觀察更長期數據，卻可發現兩類食肆有不同走向：中式餐館收益價值其實較疫情前2018年收縮超過兩成，而涵蓋更多菜式的非中式餐館，收益規模則較疫前上升4.3%（註：均以2026年及2018年的第2季作比較）。

不過收益規模較疫情前增長最多的仍是快餐店。雖然前文提到最近兩季快餐收益價值均錄按年跌幅，但2018年第2季至2026第2季累計升幅仍高達13.5%，顯示飲食業收益正流向單價較低的快餐店，港人在飲食上或有消費降級情況。