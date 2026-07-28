調查：上季逾6成人收入無增長　35%減外出用餐、旅遊等非必要開支

信貸資料服務機構環聯早前發布今年第二季消費者脈搏調查，顯示本港消費者收入表現放緩，逾六成受訪者表示過去3個月收入僅維持不變甚至減少，只有不足一半人預期未來一年收入會增加。消費者對財務管理亦更趨審慎，35%受訪者表示近期削減了非必要開支，37%增加了應急資金儲備。



僅36%受訪者過去3個月家庭收入增

調查於今年4至5月期間進行，一共訪問973名18歲或以上的香港消費者。結果顯示，64%消費者表示在過去3個月收入僅維持不變甚至有所減少，按年上升八個百分點。消費者對未來收入預期亦更保守，僅42%預料未來12個月收入將會增加，低於去年的49%。

信貸資料服務機構環聯早前發布今年第二季消費者脈搏調查，顯示本港消費者收入表現放緩，逾六成受訪者表示過去3個月收入僅維持不變甚至減少，只有不足一半人預期未來一年收入會增加。（資料圖片）

當被問及最影響未來6個月家庭財務狀況的首三項憂慮時，最多人回答的是經濟可能出現衰退（56%）、就業前景及日常用品通脹（均為55%）。報告指，即使經濟活動回暖，首季本地生產總值（GDP）按年增長達5.9%，但地緣政治局勢持續緊張及就業市場前景不穩，或是導致消費者擔憂的主因之一。不過今次調查中仍有逾半（55%）受訪者對未來12個月的家庭財務狀況仍持樂觀展望。

35%受訪者表示過去3個月減少了外出用餐、旅遊和娛樂等非必要支出

受訪者在財務管理轉趨謹慎，超過三分之一（35%）受訪者表示在過去3個月減少了外出用餐、旅遊和娛樂等非必要支出，而表示會增加這些開支的受訪者比例則由去年同期的29%降至今年第二季的21%。

債務及儲蓄安排方面，37%受訪者表示在過去3個月增加了應急資金儲備，另有21%增加了退休儲蓄，16%表示加快償還債務。

消費者更傾向優先考慮必要的生活所需

消費者對未來3個月的支出規劃同樣審慎，較多人預期在未來三個月將會增加住屋、水電、保險和信用卡等項目的開支，以及提高退休基金和投資方面的支出，比例均為28%；其次是預期醫療開支增加，比例達28%，反映消費者更傾向優先考慮必要生活所需。另一方面，消費者對購買汽車和家電等大額消費則持謹慎態度，多達38%表示計劃削減相關開支。

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【港人月薪2026／薪酬待遇2026／統計處／最新數據／人工中位數2026 / 2026年6月最新公布】統計處公布最新就業人士月入數據，你的薪金到底是否合乎行情呢？數據顯示，2026年2月至4月港人就業收入中位數為23,600元，按年上升1,100元。至於不同行業、職級最新的工資中位數又是多少，即比較數據看看你人工有否「underpaid」！



統計處2026年6月公布最新季度薪酬數據，2026年2月至4月，本港市民每月就業收入中位數（不包括外籍家庭傭工，下同）為23,600元，若每月薪金多於這水平，便已比全港一半打工仔高。當中男性就業每月就業收入中位數25,000元，女性為20,800元，兩者相差4,200元。

月入中位數最高的行業類別前3名分別是「金融及保險」（40,000元）、「公共行政、社會及個人服務」（28,500元）、「進出口貿易及批發」（26,000元）。

月入中位數最高的行業類別前3名分別是「金融及保險」（40,000元）、「公共行政、社會及個人服務」（28,500元）、「進出口貿易及批發」（26,000元）。（資料圖片）

不同職級之中，經理級就業人士月入中位數最高，均達到50,000元。其次是專業人員，月入中位數為48,800元。

至於比較不同年齡組別，35至44歲打工仔最新月入中位數達29,300元最高，按年上升800元或2.8%。而60歲或以上打工仔月入中位數就由前一年同期的16,000元，增加1,000元至今年的17,000元，升幅達6.25%為各年齡層中最高。