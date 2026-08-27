郵政財困郵差不獲轉正　員工數已連減6年　惟節流追不上收入急跌

香港郵政連續8年虧損，署方早前宣布暫不會向9月或之後完成試用期的郵務員及郵差發出長期聘用條款，約200名員工轉正無望。署方解釋人力成本一直是主要開支組成部份，但事實上，郵政職員人數已連減6年至2024/25年度5,249人，相關成本在10年間亦減少約18%，惟節流幅度遠趕不上郵遞量減少所致的收入急降。資料顯示，郵政收入在近5個財年持續下降，並累計大跌近五成。



郵政連蝕8年 2024/25年度虧損達8.21億元

香港郵政自2017/18年度起，已連續8年錄得運作虧損，至2024/25年度虧損更擴大至8.21億元。固定資產回報率由2016/17年度6.5%，跌至2024/25年度的-34%。

財困持續下，署方決定暫不會向今年9月份試用期屆滿的郵務員及郵差發出長期聘用條款，改為提供兩年期公務員合約。至於9月以後完成試用期的郵務員和郵差，亦將按屆時的實際服務和運作需要，考慮以公務員合約條款續聘。

署方決定暫不會向今年9月份試用期屆滿的郵務員及郵差發出長期聘用條款，改為提供兩年期公務員合約。至於9月以後完成試用期的郵務員和郵差，亦將按屆時的實際服務和運作需要，考慮以公務員合約條款續聘。（資料圖片）

立法會較早前亦通過向郵政署營運基金注資46億元，支援郵政署未來三年運作及空郵中心翻新工程。

郵政員工人數已連減6年

雖然人力成本是郵政營運開支的主要組成部份，不過年報資料顯示，郵政員工人數已連續6年減少，跌至2024/25年度5,249人；對比2014/15年度的7,032人，跌幅達25%。至於人力相關成本同期亦由25.62億元減至21億元，跌幅達18%。計及郵務運作開支、行政開支等其他支出後，郵政總營運成本同期減幅達35.1%。

不過，節流幅度遠遠追不上收入下降速度。在近年郵遞使用量大跌、私營物流市場競爭等影響下，郵政署郵件量逐年下跌，較疫情前減少近半。

節流追不上收入急跌

郵遞服務收入自然也隨之縮水，由2014/15年度51.75億元，大減55.6%至2024/25年度約23億元。加上其他產品及雜項收入後，郵政總營運收入在10年間大跌52.5%，遠超總營運支出同期減幅。

商務及經濟發展局早前表示，未來會審視香港郵政自負盈虧經營模式，是否繼續適用，並探討公私營合作等新營運模式、精簡架構等，期望2027年內有初步研究方案。（資料圖片）

商務及經濟發展局早前表示，未來會審視香港郵政自負盈虧經營模式，是否繼續適用，並探討公私營合作等新營運模式、精簡架構等，期望2027年內有初步研究方案。