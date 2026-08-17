旅客消費較疫前跌44%　不過夜人均開支僅$1139　百貨、奢侈品承壓

市民及旅客消費習慣改變，令本港市場承壓。立法會資料研究組新一份《數據透視》顯示，2025年本地市場消費開支逾2.18萬億元，進一步接近疫情前水平。惟當中訪港旅客消費較2018年下跌44%（以實質計，下同），不過夜旅客消費減少尤其明顯。同期本港居民本地消費亦微跌1%，而境外開支卻增長10%。奢侈品及非必需品尤其受壓，百貨公司、珠寶首飾與鐘錶均錄約四成跌幅。



本地市場消費開支，涵蓋本港境內所有消費，即包括本地及非本地居民在本地市場內的消費開支。2025年本地市場消費開支21,867萬億元，進一步接近2018年21,959萬億元水平。

本地市場消費開支，涵蓋本港境內所有消費，即包括本地及非本地居民在本地市場內的消費開支。（資料圖片）

當中，訪港旅客消費由2018年3,498億元下跌至2025年1,975億元，跌幅達44%。同期本港居民境內消費亦微跌1%至2025年的19,892萬億元。作為對比，本港市民境外開支同期增長達10%。

文件提到，儘管2018年至2025年間本地市場內消費開支相對平穩，但消費結構已明顯轉變，並主要體現在食品及其他消費品的實質消費下跌25%，而服務消費則上升6%，令服務消費的比重，由2018年約58%升至2025年的67%。

文件續指，貨品消費開支表現疲弱，零售業市況尤甚。2025年整體零售業銷貨額較2018年的高峰低22%，當中訪港旅客需求較高的非必需商品跌幅最為顯著，當中百貨公司銷售額跌43%，珠寶首飾與鐘錶跌39%，衣物與鞋類亦下跌32%。

若按旅客人均消費比較，2018至2025年間，過夜旅客人均消費下跌17%，由6,614元跌至5,503元；不過夜旅客人均消費更是顯著下跌48%，由2,202元跌至1,139元。

更多《研數所》文章：上季逾6成人收入無增長35%減外出用餐、旅遊等非必要開支

信貸資料服務機構環聯早前發布今年第二季消費者脈搏調查，顯示本港消費者收入表現放緩，逾六成受訪者表示過去3個月收入僅維持不變甚至減少，只有不足一半人預期未來一年收入會增加。消費者對財務管理亦更趨審慎，35%受訪者表示近期削減了非必要開支，37%增加了應急資金儲備。



僅36%受訪者過去3個月家庭收入增

調查於今年4至5月期間進行，一共訪問973名18歲或以上的香港消費者。結果顯示，64%消費者表示在過去3個月收入僅維持不變甚至有所減少，按年上升八個百分點。消費者對未來收入預期亦更保守，僅42%預料未來12個月收入將會增加，低於去年的49%。

信貸資料服務機構環聯早前發布今年第二季消費者脈搏調查，顯示本港消費者收入表現放緩，逾六成受訪者表示過去3個月收入僅維持不變甚至減少，只有不足一半人預期未來一年收入會增加。（資料圖片）

當被問及最影響未來6個月家庭財務狀況的首三項憂慮時，最多人回答的是經濟可能出現衰退（56%）、就業前景及日常用品通脹（均為55%）。報告指，即使經濟活動回暖，首季本地生產總值（GDP）按年增長達5.9%，但地緣政治局勢持續緊張及就業市場前景不穩，或是導致消費者擔憂的主因之一。不過今次調查中仍有逾半（55%）受訪者對未來12個月的家庭財務狀況仍持樂觀展望。

35%受訪者表示過去3個月減少了外出用餐、旅遊和娛樂等非必要支出

受訪者在財務管理轉趨謹慎，超過三分之一（35%）受訪者表示在過去3個月減少了外出用餐、旅遊和娛樂等非必要支出，而表示會增加這些開支的受訪者比例則由去年同期的29%降至今年第二季的21%。

債務及儲蓄安排方面，37%受訪者表示在過去3個月增加了應急資金儲備，另有21%增加了退休儲蓄，16%表示加快償還債務。

消費者更傾向優先考慮必要的生活所需

消費者對未來3個月的支出規劃同樣審慎，較多人預期在未來三個月將會增加住屋、水電、保險和信用卡等項目的開支，以及提高退休基金和投資方面的支出，比例均為28%；其次是預期醫療開支增加，比例達28%，反映消費者更傾向優先考慮必要生活所需。另一方面，消費者對購買汽車和家電等大額消費則持謹慎態度，多達38%表示計劃削減相關開支。