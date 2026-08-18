25-29歲青年失業率5.7%疫後新高　初級大人投身哪行業失業率較高?

又到畢業季節，社會關注應屆畢業生就業情況，但其實除了應屆生外，本港25至29歲、普遍已畢業一段時間的「初級大人」，最新失業率升至5.7%創後疫情新高，失業人數達1.82萬人，情況或值得關注。

翻查數據，近3年本港整體就業人數減少2.1%，當中25至39歲就業人數減幅更達3.7%，並以進出口貿易、零售住宿及餐飲業跌幅最為明顯，或反映這些行業吸納就業的能力有所變化。數據亦顯示，部份白領行業的就業規模持續擴張，並有較高職位空缺率，或能為初級大人提供較多就業機遇，以下即看詳細數據。



統計處早前公布最新2026年4至6月（以下簡稱為6月，如此類推）失業率為3.7%，當中15至19歲為11.3%、20至24歲為11.2%，這兩個年齡層中有不少缺乏工作經驗的初次求職者，失業率亦因而偏高。

25至29歲「初級大人」失業率升至5.7%

更值得注意的，或許是畢業一段時間、大多數處於事業上起步或升期的25至29歲青年，也就是流行用語「初級大人」所形容的人群之一。今年6月此年齡層失業率報5.7%，雖然失業率會有一定季節波動，但這個數字已連續上升3個月並創下2023年以來最高水平。

兩個專業「白領」行業青壯年失業率較低

到底哪些行業內的初級大人失業率較高？雖然行業失業數據未列出25至29歲的細項資訊，但可以用25至39歲數據作為參考。此年齡層最新6月失業率較高的行業包括「零售、住宿及膳食服務」（6.1%）、「製造」（5.3%）、「運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊」（4.8%）。失業率較低的行業則有「公共行政、社會及個人服務」（2.3%）以及「金融、保險、地產、專業及商用服務」（3.3%）。

若觀察本地就業規模更長期數據，青年就業情況變化或早現端倪。由2023年首季至2026年首季的3年間，25至39歲就業人數下跌約3.7%或4.05萬人，至約106.2萬人。各行業分類當中，「進出口貿易及批發」跌幅達24.8%最多，其次是「零售、住宿及膳食服務」跌13.4%，以及「金融、保險、地產、專業及商用服務」跌5.1%，這一定程度反映上述行業吸納青壯年就業的能力有所變化，值得加以分析。

本港25至29歲勞動人口最新失業率升至5.7%。（資料圖片）

至於哪些行業就業機會較多？下圖比較今年首季不同行業失業率及職位空缺率，當中可發現「人類保健及社會工作活動」失業率2.1%，屬各行業分類中最低，而職位空缺率達3%較高水平，顯示行業人手需求較高。另外，「藝術、娛樂及康樂活動」職位空缺率3.3%更是各行業中最高，失業率則為2.8%，反映行業人才配對要求稍高。不過各行業實際就業市場供求亦受其他因素影響，需更進一步分析。

事實上，全球青年同樣面對就業困境。國際勞工組織（ILO）早前發表報告，指出在全球經濟增長放緩、地緣政治局勢緊張和技術快速變革等影響下，2025年全球15至24歲青年失業率升至12.4%。現時15至29歲青年所從事工作中，有6.1%屬於最容易受到人工智能影響的類別，這些青年的部份任務或崗位有被人工智能取代風險。

更多《研數所》文章：傳MPF供款入息上限增至4萬元 計算機即計打工仔每月供款增加幾多

早前有消息指，積金局計劃調整強積金（MPF）供款每月入息上下限，當中建議入息下限由現時7,100元上調至10,500元，亦即是僱員月入達10,500元才需要供款；供款入息上限則可能由3萬元提升至4萬元，即月入超過3萬元的僱員，將來供款或會增加，以月入4萬元為例，現時每月供款為1,500元，未來或增至2,000元。



到底新制會如何影響打工仔每月到手人工呢？「01研數所」特設強積金供款比較計算機，按照MPF供款上下限的調整建議，幫你估算強積金每月供款以及實際每月收到薪酬的變化。



計算機僅按市場傳聞中的調整建議推算供款變化，實際調整幅度，以至是否調整尚待當局公布。



建議打工仔MPF供款入息下限由7,100元增至10,500元 入息上限擬由3萬元增至4萬元

對一般月薪僱員而言，現時每月強積金供款的入息上下限分別為7,100元及30,000元。若僱員每月入息低於7,100元，現時毋須供款；若月入介乎7,100元至30,000元，則需按入息供款5%，每月供款上限為1,500元。

若強積金供款入息上下限調整建議獲得通過，月入低於10,500元的僱員將毋須供款。至於月入介乎10,500元至40,000元，則需按入息供款5%，即每月供款上限由1,500元增至2,000元。

消息指，積金局計劃調整強積金（MPF）供款入息上下限，當中建議每月入息下限由現時7,100元上調至10,500元，供款每月入息上限則可能由3萬元提升至4萬元。（資料圖片）

消息指，積金局早前稱相關調整已進入公眾諮詢最後階段，將繼續整理意見，預計7月會向政府提交報告，若獲得通過，預料最快明年生效。