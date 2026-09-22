醫療經常開支$2625億　人均$3.48萬　市民自付率31%比例遠超OECD

醫務衞生局最新公布，2024/25年度本港醫療衞生經常性開支2,625.1億元，按年增5%，佔本地生產總值（GDP）約8.2%；人均經常性醫療開支34,890元，按年增約1,713元。現時本地經常性醫療開支仍主要由政府承擔，所佔比例達51.4%，保險支付僅佔16.8%，市民實付則約三成。比較之下，港人醫療開支個人自付率原來遠高於經合組織成員平均水平！



註：文中2019/20至2022/23年度數據均不包括新冠相關開支



本港醫療開支持續上升，引發社會關注，但其實開支增長已有所放緩。醫衞局《本地醫療衞生總開支帳目》顯示，2024/25年度本地醫療衞生經常性開支按年名義增幅為5%，較2023/24年度8.1%回落。撇除通脹因素後，2024/25年度經常性醫療開支以固定價格計的按年增速僅為1.54%，更是有紀錄以來最低按年增幅。

▼▼▼人均經常性醫療開支▼▼▼



不過，經常性醫療開支佔GDP比例仍維持8.2%的紀錄高位。為長遠控制醫療開支，當局近年推出多項措施，包括加強注重疾病預防及管理的基層醫療系統、由今年起調高公立醫院部份服務收費等，相關措施效果或將於往後年份的數據中反映。

經常性醫療開支：政府承擔半數、市民實付三成、保險約佔16.8%

本地醫療開支主要由誰來承擔？數據顯示，現時本地經常性醫療開支的融資構成仍由政府佔最大部份（51.4%），由僱主提供及私人購買的保險合計只佔約16.8%，由市民實際支付的比例為31.4%。

觀察更長期數據，市民自付比例其實已由1990年代高達50%，逐步縮窄至現時約三成。保險比例亦由5%增至現時超過一成。政府承擔比例則於1990年代至2000年代初經歷一段上升期後，至近年維持在約50%水平。

本港醫療開支個人自付率31% 高於經合組織平均水平

相較其他發達經濟體，本港市民自付醫療開支比例顯著較高，其中以經合組織（OECD）成員2023年平均水平為例，當地醫療開支中個人自付比例僅為19%。然而，經合組織成員的醫療融資主要由政府（36%）、強制性醫療保險（39%）、自願性醫療保險（5%）、個人自付（19%）組成（註：為平均水平），而香港現時則沒有強制性醫保計劃。

2024/25年度本港醫療衞生經常性開支2,625.1億元，按年增5%，佔本地生產總值（GDP）約8.2%。（資料圖片）

基層醫療開支比例穩步上升至30.4%

港府近年大力推動基層醫療發展，旨在透過加強疾病預防及社區健康管理，減少病人使用醫院、專科治療等更昂貴的第二、三層醫療服務。最新數據顯示，現時本港經常性醫療開支中，基層和第二、三層醫療開支比例分別為30.4%及69.6%，進一步接近3.5:6.5以至4:6的長遠目標。不過現時基層醫療開支中，仍以私人支出佔多，公共支出只佔約26%。相反公共支出在第二、三層醫療開支中所佔比例仍超過六成。