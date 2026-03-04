港1年醫療開支$2510億　人均$3.3萬　人口老化、偏重住院推高成本

立法會秘書處早前發表《數據透視》，分析本港醫療開支變化，顯示在人口老化影響下，本港醫療衞生經常性開支年均升幅高達4.3%，並升至2023/24年度的2510億元，即人均33,334元。另外，本地醫療系統偏重由公營醫療體系提供的住院及治療服務，進一步加重公營醫療負荷。



文件提到，本港人口中65歲及以上長者所佔比例，由2013年年中的14.2%攀升至2023年年中的21.8%，人口老化是推升醫療開支的主因之一。數據顯示在2013/14至2023/24年度間，本港醫療衞生經常性開支平均每年實質增長4.3%。當中公營醫療衞生經常性開支的年均增幅更高達5%，而公營醫療衞生經常開支相對於本地生產總值的比例同期亦由3%增至4.4%。

文件指，除人口老化外，本地醫療體制亦偏重專科及一般醫院護理（亦稱第二層醫療服務），以及高度複雜的醫院護理（亦稱第三層醫療服務），亦進一步推高醫療成本。2023/24年度本港70.7%的醫療衞生經常性開支用於第二層及第三層醫療服務，僅約29.3%用於基層醫療，即家庭醫生和普通科門診服務。

此外，公私營醫療服務分布不均，文件指，現時公營醫療體系提供全港超過九成住院服務，但所聘用的註冊醫生人數卻不足整體的一半，導致多項醫療服務輪候時間過長，例如2024年關節置換手術，第90個百分值的輪候時間長達74個月（註：可理解為約10分之一輪候人士的輪候時間超過此數值），即超過6年。

另一方面，雖然本港基層醫療服務主要由私人市場提供，相關份額佔2024年整體門診服務量62.5%，但部份經濟條件較差的病人仍需使用高度依賴公帑資助、本已不勝負荷的公營醫療體系，進一步加劇服務壓力。