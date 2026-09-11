港元活期存款利率比較2026│有銀行遞進額外活期高息達3.88厘！

【高息活期 / 活期存款 / 活期儲蓄 / 優惠】2026年環球股市大上大落，到底現時還有哪些穩賺避險的好選擇呢？現時不少銀行都有提供活期存款優惠，以下為大家比較各大銀行港元及美元活期存款年利率優惠，即看哪間銀行最抵！



中信銀行(國際)活期額外年利率高達5.08%兼有機會贏澳洲來回機票

現時市面上除了傳統銀行定期存款，部份銀行亦推出遞進式活期存款，讓客戶存款享有高息之餘，亦可隨時提款，方便調動資金。中信銀行(國際)近期就提供高達5.08%的額外活期年利率，適合「高息一族」需要，更有港元、美元及人民幣3種貨幣選擇，同時登記可同步賺取多幣種活期利息。

限時驚喜！高息存款兼賺抽獎機會 有機會贏取悉尼/墨爾本雙人來回機票

除了極具吸引力的額外活期年利率之外，「MOTION 動感存款」更帶來限時抽獎獎賞！由即日起至2026年9月30日，成功登記「MOTION 動感存款」並存入合資格存款，除了享受高達3.88%港元額外活期年利率及高達5.08%美元額外活期年利率，更可自動獲取抽獎機會，贏取悉尼或墨爾本雙人來回機票！#每存入港元10,000、美元2,000或人民幣10,000合資格存款，即可獲得一次抽獎機會。存得愈多、愈早存入，抽獎次數累積愈多，讓你同步享受高息回報與飛往澳洲圓夢的機會！

中信銀行(國際)近期就提供高達5.08%的額外活期年利率。（中信銀行(國際)網站截圖）

由即日起至2026年9月30日，透過該行inMotion動感銀行，登記「MOTION 動感存款」並存入合資格存款，維持至以下指定日期，即可享遞進額外年利率，其中港元存款額外年利率高達3.88%、美元高達5.08%、人民幣高達1.88%。

「MOTION 動感存款」另一優勝之處是靈活彈性，登記後仍可繼續存入更多合資格存款，方便客戶按個人理財節奏賺取更豐厚利息。所存入資金不會被鎖定，可隨時提取而不會有任何罰款或手續費，輕鬆增長財富亦確保資金可靈活運用。港元存款門檻只需10,000元，對年輕理財一族非常友善。

立即了解詳情！

優惠受條款及細則約束。外幣兌換涉及風險。

1. 登記期內的合資格存款為存放於登記戶口的日終新資金金額。登記期完結時的合資格存款金額將會固定為可享額外年利率優惠之最高金額。如果從登記戶口內提取資金，可享額外年利率的合資格存款將有可能減少。

2. 新資金是指當天日終存款結餘總額*減去上月最後一個銀行營業日之存款結餘總額的淨增長，扣減同一曆月內已享用新資金定期存款優惠之本金總額。(*如當天為非銀行營業日，參考日則會是上一個銀行營業日)

3. 美元合資格存款（入場門檻僅 2,000美元，最高合資格存款金額為美元2,600,000），而人民幣合資格存款（入場門檻僅10,000人民幣，最高合資格存款金額為人民幣20,000,000）, 港元合資格存款（入場門檻僅10,000元, 最高合資格存款金額上限為2,000萬元）

#MOTION 動感存款最高合資格存款金額分別為港元20,000,000，美元2,600,000，人民幣20,000,000。

其他港元活期存款利率比較：



【港元活期】渣打銀行：遞進港元活期存款年利率高達3.2厘

活期存款金額：1萬至1,000萬元



高息活期存款年利率：由即日起至2026年9月30日，以新資金開立指定戶口，由開戶當日至2027年1月4日可享遞進高息港元活期存款年利率，最高3.2厘。

【港元活期】大新銀行：3厘額外港元活期存款年利率

活期存款金額：至少1萬港元



高息活期存款年利率：全新出糧服務客戶選用出糧服務及指定銀行服務，可享最高額外3厘活期存款年利率至2026年12月31日，每月可獲額外利息上限為6,000港元。

【港元活期】創興銀行：2.8厘額外港元活期存款年利率

活期存款金額：1萬至20萬港元



存款活期年利率優惠：由即日起至2026年9月30日，新客戶開立指定理財戶口並選用指定服務，可享首3個月2.8厘額外港元活期儲蓄存款利率。

【港元活期】中國工商銀行（亞洲）：港元活期存款年利率高達2.28厘

活期存款金額：開立相關子賬戶的最低存款額為10萬港元，每名合資格客戶於登記期內最多可存入2000萬港元至該子賬戶。



高息活期存款年利率：客戶於工銀亞洲手機銀行、網上銀行、或分行開立港元「活期寶」賬戶，並於登記期（2026年9月1日至2026年10月31日）內存入資金至「活期寶」賬戶，相關港元儲蓄存款可由存入款項的首日起至2026 年10月31日可享優惠年利率2.28%。

【港元活期】花旗銀行：港元活期存款年利率高達1.8厘

活期存款金額：首30萬港元



高息活期存款年利率：開立指定戶口即享0.3厘年利率，完成任務首30萬港元存款可享額外最多1.5厘年利率，即合計高達1.8厘。推廣期由即日起至2026年9月30日。