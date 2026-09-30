定期存款比較3個月/6個月 有港元收益產品淨收益率高達3.65%！
【短期定存 / 高息定期存款 / 利率比較】環球股市波動，避險情緒升溫，不少人開始將資金投向保本穩定的定期存款，其中又以短期定存較受歡迎，因為更具彈性。現時各大銀行均有提供中短期定期存款，到底怎樣選擇才可享有更多高息優惠？本文整合全港逾20間銀行，3個月及6個月港元定存年利率，方便讀者找出最適合自己的定存方案。
註：文中數據更新至2026年9月25日。部份銀行會按存款金額提供不同年利率，表格中的年利率為所列「起存金額」的對應年利率。
一般銀行定期存款回報相對有限，而高息定存則通常設有本金上限、新資金開立等要求，到底怎樣才能輕鬆利用閒置資金創造更豐厚回報？
Endowus智安投「固息寶」淨收益率高達4.72% p.a.*
管理超過1,000億港元的財富管理平台Endowus智安投推出「固息寶」，透過與本港領先銀行合作，讓個人客戶也可享有企業客戶專屬的優化利率，並在當中篩選最高收益率，讓投資者無需花時間逐家比較，也可享高達4.72% p.a.淨收益率*，特別適合尋求穩定回報的保值型投資者。（註：*固息寶並非投資產品、集體投資計劃或定期存款產品。不受存款保障計劃保障。）按此了解更多
港元/美元多貨幣選項 新增9個月/12個月靈活期限選擇
Endowus固息寶不設本金上限，並提供港元及美元多幣種選項，兌換貨幣輕鬆簡易，兼可享由合作銀行提供的批發價優惠匯率，亦不設手續費或佣金；而且提供1個月、2個月、3個月、6個月、9個月或12個月多種靈活期限選擇，到期後可輕鬆轉化資金用於Endowus平台上其他投資服務，讓客戶可根據個人理財節奏，在考慮投資選擇的同時，也可利用閒置現金賺取優厚固定收益。按此了解更多
註：*固息寶並非投資產品、集體投資計劃或定期存款產品。不受存款保障計劃保障。
香港哪間銀行定存利息高？
2026最新港元定存年利率、起存金額：3個月/6個月
銀行
3個月
6個月
起存金額
2.75%
2.9%
5萬元
2.4%
2.2%
1萬元（新資金）
2.4%
2.4%
1萬元（新資金）
2.4%
2.4%
1萬元（新資金）
2.4%
2.4%
1萬元（新資金）
2.85%
3.1%
1萬元（新資金）
2.73%
2.88%
1,000元
銀行
3個月
6個月
起存金額
2.45%
2.5%
5萬元（新資金）
2.65%
2.95%
1,000元（新資金）
2.55%
2.95%
2萬元
2.65%
2.75%
-
1.9%
1.95%
1萬元
2.75%
2.75%
-（新資金）
2.75%
2.9%
5,000元
0.7%
0.95%
1萬元
2026虛擬銀行港元定存年利率、起存金額：3個月/6個月
銀行
3個月
6個月
起存金額
2.95%
3.1%
-
2.6%
3.1%
-
2.75%
3.15%
-
2.85%
3%
100元
2.65%
3%
-
1.75%
2.25%
-
1.1%
1.3%
500元
0.51%
1.61%
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