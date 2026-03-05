月供股票推介2026│各銀行收費佣金比較　月供股票好處是？附教學

【月供股票懶人包】月供股票是以每月定額的方式買入股票，除了入場門檻較低，更可透過「平均成本法」分散市場波動風險，從而追求更穩定回報。不過要留意不同銀行收費方式不同，例如會收取月費、股票保管費、代收股息費等，或會增加投資成本。到底月供股票如何降低入場門檻、平均成本法如何減底市場波動風險、月供股票會涉及哪些收費？本文將一一解釋，亦會整理本港多間銀行的港股月供股票計劃收費和優惠，以及近期熱門月供股票排名，即看詳細比較及教學。



2026港股月供股票：每月供款門檻/每月最低供款

本港銀行月供股票計劃每月最低供款額大多為1,000元，更有銀行提供低至500元的每月供款額，讓投資者用較低金額分階段購買心水股票，不過多數銀行會從供款中收取一定交易費用或佣金，餘下的金額才會用於投資股票。

2026月供股票邊間好？銀行月供股票收費佣金比較

至於月供股票通常有哪些收費呢？根據消費者委員會的比較分析，本港銀行月供股票計劃的收費一般可分為基本收費或月費、股票保管費、代收股息手續費、沽出股票時的交易費用等。

其中基本收費方面，通常是按每個月供股票計劃或每隻股票的每月供款的0.25%計算，並且多數設有最低收費，但亦有部份銀行豁免基本收費，改以收取保管費等費用。各銀行的收費方法均有不同，宜多加比較（見下表）。

而大多數銀行的基本收費已包括或豁免買入股票的其他相關交易費用，例如經紀佣金、政府印花稅、證監會交易徵費、聯交所交易費等。

月供股票停供或沽出

月供股票計劃開始後，若未能供款或供款不足，計劃或會被終止。一般銀行的做法是在投資者連續2個月或3個月未能成功供款後，便會終止計劃。而當投資者沽出股票時，銀行多數會視之為一般股票戶口，並收取各項相關費用。沽出月供股票有時會涉及碎股交易情況，碎股價格會低於正股，有可能會蠶食收益。

甚麼是月供股票「平均成本法」？怎樣分散波動風險？

月供股票讓投資者以定期定額方式買入股票，好處是可以透過「平均成本法」讓投資者以貼近投資期內的平均價買入股票，當股價較高時買入較少股票，在股價下跌時買入較多股票，從而減少投資者在高位或低位集中買入股票的情況，減低市場短期波動帶來的風險。

另一方面，月供股票計劃靈活性有限，投資者若想終止計劃，一般需要預早1個月申請，如若遇上市場情況變差，投資者或無法即時調整買賣安排，錯失止蝕機會。

2026熱門月供股票排名 近半年升跌及收益表現

月供股票的熱門港股選擇包括盈富基金（2800）、中國移動（0941）、滙豐控股（0005）等。不過要注意每間銀行可以選擇的月供股票名單不同，宜先詳細比較再選擇。