港人買iPhone18要工作10天！各地打工仔買iPhone Duo工作日數比較

【iPhone 18 / iPhone Duo / 新iPhone / Apple Store】iPhone 18 Pro/Pro Max、iPhone Duo系列分別於9月18日及10月23日開售，入門價港幣5位數字起跳，其中iPhone 18 Pro本港地區售價10,499元起，iPhone 18 Pro Max售價11,499元起，而摺機iPhone Duo售價更至少要17,499元。以最新人工中位數估算，本港打工仔約需要工作10天才能儲夠錢購買入門級的iPhone 18 Pro 256GB，若要購買iPhone Duo就要更長時間。至於和不同地方打工仔比較，港人換新iPhone所需時間工作日數算多定少？即看詳細比較！



香港打工仔購買iPhone 18 Pro/iPhone Duo要工作多少天？

2026年第二季本港每月就業收入中位數為23,400元，按每月22個工作天計，日均約為1,064元。以此估算，港人購買iPhone 18 Pro 256GB約需要工作10天，購買iPhone Duo則約需要16天。

iPhone 18 Pro/Pro Max、iPhone Duo 系列即將開賣，入門價也要港幣5位數起跳。（蘋果公司網站圖片）

2026年買iPhone 18 Pro要工作多少天？

以不同地方的工作收入數據作為比較，瑞士和美國打工仔能以較短時間儲夠錢購入一部入門級iPhone 18 Pro，分別只需工作4天。至於印度打工仔則需工作長達150天才能購買同型號iPhone。

iPhone系列本港開賣情況



2026年買iPhone Duo要工作多少天？

iPhone Duo方面，同樣以瑞士和美國打工仔所需工作時間最短，分別只需工作7天便能購買。而印度打工仔則需工作272天才能購入，即接近9個月時間。