消委會電子書閱讀器測試•互動比較│Kobo畫質佳+較平 Kindle易操作

【電子書閱讀器消委會測試2026 / Kindle / Kobo / BOOX / PocketBook】電子書易於攜帶，方便讀者於通勤等碎片化時間享受閱讀時光。消費者委員會早前刊登電子書閱讀器測試結果，涵蓋Amazon Kindle、Rakuten Kobo、BOOX、PocketBook等品牌共13款閱讀器，按畫面質素、使用方便程度、閱讀舒適度、功能等評分。「01研數所」基於消委會報告製作「電子書閱讀器互動比較表及搜尋器」，方便讀者按評分及功能選擇電子書閱讀器，即看哪一款性價比最高。



消費者委員會早前刊登電子書閱讀器測試結果，涵蓋Amazon Kindle、Rakuten Kobo、BOOX、PocketBook等品牌共13款閱讀器，按畫面質素、使用方便程度、閱讀舒適度、功能等評分。（消委會圖片）

是次測試由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，消委會刊登當中4個品牌、共13款本港有售的電子書閱讀器測試結果，售價約由1,399至2,999元，當中有5款黑白電子書閱讀器、8款彩色電子書閱讀器。評審項目包括電子書閱讀器的畫面質素、閱讀舒適度、使用方便程度、載入及購買電子書、電子書兼容性、耐用程度及製造工藝，以下互動搜尋器將提供更全面比較。

消委會電子書閱讀器測試2026結果【黑白畫面】

消委會電子書閱讀器測試（黑白）：總評分、畫面質素表現及售價



- Amazon Kindle Paperwhite (2024)：總評分4.5；畫面質素評分4.5（大約零售價：$1,799）

- Rakuten Kobo Clara BW：總評分4.5；畫面質素評分5（大約零售價：$1,399）

- Amazon Kindle (2024)：總評分4；畫面質素評分4.5（大約零售價：$1,399）

- Amazon Kindle Scribe (2024)：總評分4；畫面質素評分4（大約零售價：$2,999）

- BOOX Go 7：總評分4；畫面質素評分4.5（大約零售價：$1,998）

消委會電子書閱讀器測試2026結果【彩色畫面】

消委會電子書閱讀器測試（彩色）：總評分、畫面質素表現及售價



- Amazon Kindle Colorsoft (2025)：總評分4.5；畫面質素評分4.5（大約零售價：$2,590）

- Rakuten Kobo Libra Colour：總評分4.5；畫面質素評分4.5（大約零售價：$2,199）

- Rakuten Kobo Clara Colour：總評分4；畫面質素評分4.5（大約零售價：$1,599）

- PocketBook InkPad Color 3：總評分4；畫面質素評分4（大約零售價：$2,599）

- Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition：總評分4；畫面質素評分4（大約零售價：$2,999）

- BOOX Palma 2 Pro：總評分4；畫面質素評分4（大約零售價：$2,998）

- BOOX Go Color 7 Gen II：總評分4；畫面質素評分4（大約零售價：$2,498）

- BOOX Go Color 7：總評分3.5；畫面質素評分3.5（大約零售價：$1,998）

消費者委員會早前刊登電子書閱讀器測試結果，涵蓋Amazon Kindle、Rakuten Kobo、BOOX、PocketBook等品牌共13款閱讀器，按畫面質素、使用方便程度、閱讀舒適度、功能等評分。（資料圖片/Perfecto Capucine on Unsplash）

畫面質素測試結果：Kindle、Kobo、及BOOX部份型號表現突出

在畫面質素方面，大部分樣本在不同光線條件下均能提供清晰及舒適的閱讀體驗，文字邊緣平滑銳利，整體表現理想；其中Kindle、Kobo及BOOX部份型號畫面質素尤為突出，獲4.5分或5分。樣本中黑白顯示像素密度同為每吋300點（300 ppi），而彩色樣本的彩色顯示像素密度則為每吋150點（150 ppi）。

閱讀體驗、載入電子書速度整體表現理想

其他測試內容包括閱讀舒適度測試，評估長時間手持樣本使用時的舒適程度，機身較輕巧的樣本在不同使用情況下均表現理想，獲得4.5分或以上的高評分；而較大（約10吋）的屏幕，雖可顯示較多內容，但機身亦較重，長時間握持時舒適度較低。至於載入電子書速度，以及連接無線網絡和進行基本設定便利程度方面，各樣本表現普遍理想，均獲4分或4.5分。

使用體驗方面，例如揭頁、加入書籤及備註、查閱字典、搜尋字詞、離線翻譯等操作，Kindle整體表現較佳，加入書籤及備註操作尤其方便，同獲5分的最高評分。

額外功能測試結果：BOOX、PocketBook支援MP3、文字轉語音

不少消費者關注電子閱讀器能否提供額外功能，今次測試亦有涵蓋，其中樣本BOOX及PocketBook均有部份型號支援播放MP3音樂檔案；而大部分樣本有提供文字轉語音（text-to-speech，TTS）功能；各樣本內置瀏覽器瀏覽網頁速度大致尚可。

電子書兼容測試結果：部份型號採用Android系統 可安裝應用程式購買電子書

測評顯示，部份型號採用Android系統，雖然未有預設電子書商店，但用戶可自行安裝不同網上書店的應用程式購買和閱讀電子書，亦可透過插入microSD卡載入電子書。有品牌雖有電子書商店，但不支援較常用的EPUB檔案。