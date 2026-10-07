社署上半年錄658宗虐兒屯門最多　女童佔六成　逾半施虐者為父母

Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」昨日（10月6日）流傳一段影片，顯示一名穿校服的女童手持兩大袋啤酒，非常吃力，影片中同行疑是父親的男子未有幫忙。影片引起各界關注，警方、區議員、女童就讀學校的老師當晚即上門了解事件，其後區議員引述警方指事件應不涉及虐兒。



一名身穿校服的女童書包已有2罐啤酒，雙手各持一袋啤酒，非常辛苦，緩慢行走。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

近年發生多宗嚴重虐兒個案，令社會對疑似虐兒事件提高警覺，《強制舉報虐待兒童條例》亦已於今年初生效。翻查社會福利署資料，今年上半年錄658宗新登記保護兒童個案，當中女童佔約六成。按地區比較，屯門區暫時錄94宗最多，其次是元朗及觀塘。



社署「保護兒童資料系統」顯示，今年上半年錄得658宗新登記保護兒童個案，當中女童佔61.9%、男童38.1%。傷害兒童者身份以父母佔最多，達52.6%；最常見傷害類別包括有身體傷害或虐待、性侵犯，分別均佔39.4%；疏忽照顧亦佔約18.8%。

按地區比較，屯門區暫時錄94宗最多，其次是元朗及觀塘，不過個案分布或與人口、年齡等有關，值得進一步分析。

虐兒個案較長期趨勢：防止虐兒意識升 近年新登記個案增

虐待兒童事件更長期趨勢方面，勞工及福利局4月提交立法會特別財委會的書面回覆披露，2025年新登記虐兒個案（即保護兒童個案）達1,354宗，較去年減少150宗數據顯示，性侵與身體傷害或虐待並列成為新登記個案中最主要傷害或待類別，情況值得關注。

參考社署保護兒童資料系統紀錄，在2020年或之前，每年新登記保護兒童個案維持在700餘宗至千餘宗水平，至2021年急升至1,367宗，其後持續增加，2024年高達1,504宗，或與社會對防止虐待兒童意識提升有關。而2025年錄得1,354宗，是近5年來首次下跌。

去年新登記個案中，涉及性侵犯的個案與涉及身體傷害或虐待的個案佔最多，均為501宗。 此外，值得留意的是，在性侵犯兒童個案中，互聯網成為犯罪分子接觸和誘騙兒童的重要媒介。據保安局書面答覆立法會，香港警務處於2025年共錄得100宗「兒童網上性誘識」相關案件，約佔全年涉及性侵犯的虐待個案的五分之一；2026首四個月亦錄得40宗案件。

而2025年新登記個案中，有827名女童及527名男童，比例約為6比4。數據顯示，女童遭受的虐待類型有422宗為性侵犯，佔其受虐個案的51%，成為女童受虐個案中最主要的類型；相比之下，男童則以遭受身體傷害/虐待為主，共227宗，佔其受虐個案的52.6%。

根據新登記個案數據顯示，元朗區的個案數目最多，達 164 宗，其次是屯門（140 宗）及觀塘（136 宗）。按區內每千名 0-17 歲兒童人口發生率計算，則以油尖旺區最高，達每千兒童 2.26 宗；屯門及黃大仙區內的兒童受虐比率亦較高，分別達每千兒童 2.09 宗及 2.04 宗。不過上述地區差異或由於各區內人口特徵，如收入、教育程度、年齡等不同所致，尚待進一步研究。

在全港1,354 名受虐兒童總數中，543名為殘疾兒童，高達 40.1%。在身體傷害／虐待和性侵犯兩大主要類別中，殘疾兒童的佔比均突破四成，分別佔 43.3%（217宗）及 42.3%（212宗）。

2025年本港新登記保護兒童個案達1,354宗。（龔嘉盛攝/資料圖片）

數據顯示，2025年虐兒事件與施害者相關的因素當中，最常見的是為人父母的技巧不足、施害者自身存在情緒或心理問題，以及嚴重或長期濫用藥物。數據亦顯示，與環境或社會狀況有關的因素大多涉及兒童或施害者缺乏親友等的支援系統，其次是面臨經濟困難或失業；而非家庭成員的施害者能夠容易接觸當事兒童，也是重要因素之一。