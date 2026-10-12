施永青倡次貨避孕套催生│消委會測試安全套防漏均達標　17款滿分

中原集團創辦人施永青指避孕套令人「只性交不留種」，提出「生產次貨避孕套」刺激生育，言論隨即引起全城熱議。事實上，安全套除了避孕，也是預防性病、性傳播感染的重要手段，使用「次貨」避孕套或增加感染性病風險，後果可大可小，所以安全套品質不容輕視。



中原集團創辦人施永青指避孕套令人「只性交不留種」，提出「生產次貨避孕套」刺激生育，言論隨即引起全城熱議。但安全套除了避孕，也是預防性病、性傳播感染的重要手段。（資料圖片）

消委會曾測試市面30款安全套，在漏水、壓力破損、肉眼可見破裂等物理性能測試方面，所有樣本均符合指定標準，結果令人滿意。整體總評分方面，杜蕾斯、相模、岡本等品牌的17款產品樣本，都獲得最高5星評分。下文詳列安全套使用及選購貼士，以及各安全套樣本有否穿漏及肉眼可見缺陷、其爆破容量及爆破壓力、厚度等、單個包裝完整程度等評分，即看究竟哪一款最高分最安全。原來安全套標榜的「0.01」、「0.03」等，並非安全套厚薄數字，到底哪一款才是真正最薄呢？



中原集團創辦人施永青指避孕套令人「只性交不留種」，提出「生產次貨避孕套」刺激生育，言論隨即引起全城熱議。（資料圖片）

消委會安全套測試30款樣本資料▼▼▼

消委會曾於市面多間連鎖店及藥房採購了9個牌子共30款供男性佩戴的安全套產品，當中22款屬橡膠（latex）安全套、6款聚氨酯（polyurethane，簡稱PU）安全套及2款聚異戊二烯（polyisoprene，簡稱PI）安全套。

該次測試項目包括：了解安全套是否有穿漏及肉眼可見的缺陷、爆破容量及爆破壓力、厚度等。而隨著世衞對安全套含有化學物質N-亞硝胺（N-nitrosamine）的關注，該次測評亦涵蓋了該項測試。

消委會測試30款安全套：所有樣本漏水、破損等物理性能均達標

其中在物理性能測試方面，所有樣本結果均屬滿意：

消委會測試30款安全套樣本：漏水、破損等物理性能方面測試結果：

肉眼可見缺陷：

每款型號共測試315個樣本，並沒有樣本檢出肉眼可見缺陷。

漏水測試：

每款型號共測試315個樣本，僅4款產品各發現1個樣本漏水，但均沒有超出參考標準設定的2個漏水限額，整體結果屬滿意。

爆破測試：

每款型號共測試315個樣本，5款有樣本在較低的容量或壓力下破裂，不過均沒有型號超出參考ISO 4074標準設定的限額315個中多於10個，整體情況屬滿意。

註：合成物料安全套有其獨特的爆破壓力及容量，國際標準ISO 23409:2011容許合成物料安全套生產商自行擬訂爆破測試的容量及壓力限值，因此會方未就有關樣本於該項測試評分



消委會測試30款安全套：總評分及各測試項目評分

市面上不少安全套均標榜「0.01」、「0.03」等，但原來這些數字並非安全套厚薄數字！究竟哪一款是真真正正最薄又耐用？以下圖表話你知。

消委會報告引述醫生指出，如能正確使用男性佩戴的安全套，預防懷孕的功效可達98%。然而，誤用卻可能使功效降低至約85%，常見的誤用例子包括：不是每次性交都使用安全套、在戴上安全套前陰莖已接觸女方私處、射精後在陰道內停留時間過長，安全套從變軟的陰莖上鬆脫，至使精液溢出。該會建議消費者注意購買、儲存、使用和棄置安全套的小貼士。